«Зловещее событие»: СМИ бьют тревогу из-за возможных последствий взрывов пейджеров в Ливане
The Conversation: Взрывы в Ливане грозят большой войной на Ближнем Востоке
Инцидент с массовым подрывом пейджеров в Ливане может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание The Conversation.
«Предполагаемая атака Израиля на членов «Хезболлы» с взрывом их пейджеров — ещё одно зловещее событие, подталкивающее Ближний Восток к полномасштабной региональной войне», — сообщается в материале.
По мнению обозревателя, «Хезболла» не оставит произошедшее и обязательно нанесёт ответный удар. Таким образом конфликт перерастёт в полномасштабные сражения.
Напомним, Израиль взломал и дистанционно взорвал устройства связи «Хезболлы». По последним данным, жертвами инцидента оказались минимум 11 человек, ещё 4 тысячи пострадали. Происходит массовая сдача донорской крови. Как выяснил Life.ru, взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. СМИ писали, что израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров для «Хезболлы». В момент массово хлопка устройства зазвонили, чтобы их поднесли к ушам. Россия осудила нападение.
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