«Зловещее событие»: СМИ бьют тревогу из-за возможных последствий взрывов пейджеров в Ливане

Инцидент с массовым подрывом пейджеров в Ливане может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание The Conversation.

«Предполагаемая атака Израиля на членов «Хезболлы» с взрывом их пейджеров — ещё одно зловещее событие, подталкивающее Ближний Восток к полномасштабной региональной войне», — сообщается в материале.