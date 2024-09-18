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18 сентября, 11:17

«Зловещее событие»: СМИ бьют тревогу из-за возможных последствий взрывов пейджеров в Ливане

The Conversation: Взрывы в Ливане грозят большой войной на Ближнем Востоке

Инцидент с массовым подрывом пейджеров в Ливане может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание The Conversation.

«Предполагаемая атака Израиля на членов «Хезболлы» с взрывом их пейджеров — ещё одно зловещее событие, подталкивающее Ближний Восток к полномасштабной региональной войне», — сообщается в материале.

По мнению обозревателя, «Хезболла» не оставит произошедшее и обязательно нанесёт ответный удар. Таким образом конфликт перерастёт в полномасштабные сражения.

Сейчас или никогда: Израиль раньше времени подорвал пейджеры «Хезболлы», пишут СМИ
Сейчас или никогда: Израиль раньше времени подорвал пейджеры «Хезболлы», пишут СМИ

Напомним, Израиль взломал и дистанционно взорвал устройства связи «Хезболлы». По последним данным, жертвами инцидента оказались минимум 11 человек, ещё 4 тысячи пострадали. Происходит массовая сдача донорской крови. Как выяснил Life.ru, взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. СМИ писали, что израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров для «Хезболлы». В момент массово хлопка устройства зазвонили, чтобы их поднесли к ушам. Россия осудила нападение.

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X / no_itsmyturn

Мария Любицкая
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