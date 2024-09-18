Появилось видео начала штурма офиса Wildberries в Москве
Появилось видео с началом штурма офиса Wildberries в Москве. Его публикует SHOT. На кадрах — толпа людей, пробивающаяся ко входу, и беспорядочная стрельба с двух сторон.
Начало стрельбы в офисе Wildberries. Видео © SHOT
Напомним, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В Wildberries заявили, что это Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в головной офис компании. Сам же он рассказал, что сегодня в его отношении была предпринята попытка нападения. В результате есть пострадавшие, их число уточняется. Раненые есть и среди полицейских. Восемь человек задержаны.