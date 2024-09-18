Кулеба знал о готовящейся отставке и хотел стать послом в Британии вместо Залужного
«Телеграф»: Кулеба знал о скорой отставке и хотел занять пост посла в Британии
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба был осведомлён о подготовке своей отставки. Он надеялся затем вступить в должность посла Великобритании, потому назначение на данный пост экс-главкома ВСУ Валерия Залужного воспринял как недружественный шаг со стороны руководства. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
«Кулеба последние два месяца уже не работал. Он хотел поехать послом в Британию, но туда отправили экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Дима (Дмитрий Кулеба — прим. Life.ru) воспринял это как недружественный шаг», — сказал источник издания.
Также отмечается, что Кулебе поступало предложение возглавить мультипосольство Украины в Брюсселе. Однако он ответил на это отказом.
Напомним, в начале сентября Дмитрий Кулеба покинул пост главы украинского МИД. Рада практически единогласно поддержала его отставку. Место главы МИД занял заместитель Кулебы Андрей Сибига, кандидатуру которого предложил Владимир Зеленский. По его словам, Кулебе перестало хватать энергии для того, чтоб выпрашивать оружие у Запада.
Shutterstock / FOTODOM / lev radin