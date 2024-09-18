Кулеба знал о готовящейся отставке и хотел стать послом в Британии вместо Залужного

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба был осведомлён о подготовке своей отставки. Он надеялся затем вступить в должность посла Великобритании, потому назначение на данный пост экс-главкома ВСУ Валерия Залужного воспринял как недружественный шаг со стороны руководства. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

«Кулеба последние два месяца уже не работал. Он хотел поехать послом в Британию, но туда отправили экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Дима (Дмитрий Кулеба — прим. Life.ru) воспринял это как недружественный шаг», — сказал источник издания.