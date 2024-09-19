МВД выявило угрозу национальным интересам в песнях Покровского*

Песни фронтмена группы «Ногу свело» Максима Покровского* признаны угрожающими национальным интересам России. Согласно официальному заявлению из судов общей юрисдикции Москвы, специалисты МВД России провели анализ, который подтвердил, что тексты композиций артиста противоречат основам нацбезопасности страны.

Согласно данным, опубликованным 19 сентября, Замоскворецкий суд Москвы в августе прошлого года отклонил иск Покровского* к Минюсту, оспаривающий его статус иноагента. В этом месяце музыкант вновь попытался обжаловать это решение в Верховном суде РФ, но безуспешно.

Министерство юстиции получило материалы от Главного управления по противодействию экстремизму МВД, указывающие на то, что Покровский* занимается деятельностью, попадающей под действия Федерального закона 255-ФЗ о контроле над иностранным влиянием. Суд первой инстанции согласился с доводами и оставил без удовлетворения заявление музыканта.