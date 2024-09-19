МВД выявило угрозу национальным интересам в песнях Покровского*
МВД: Песни Максима Покровского* противоречат национальным интересам России
Песни фронтмена группы «Ногу свело» Максима Покровского* признаны угрожающими национальным интересам России. Согласно официальному заявлению из судов общей юрисдикции Москвы, специалисты МВД России провели анализ, который подтвердил, что тексты композиций артиста противоречат основам нацбезопасности страны.
Согласно данным, опубликованным 19 сентября, Замоскворецкий суд Москвы в августе прошлого года отклонил иск Покровского* к Минюсту, оспаривающий его статус иноагента. В этом месяце музыкант вновь попытался обжаловать это решение в Верховном суде РФ, но безуспешно.
Министерство юстиции получило материалы от Главного управления по противодействию экстремизму МВД, указывающие на то, что Покровский* занимается деятельностью, попадающей под действия Федерального закона 255-ФЗ о контроле над иностранным влиянием. Суд первой инстанции согласился с доводами и оставил без удовлетворения заявление музыканта.
В последние дни всё больше иноагентов пытаются обжаловать свой статус в суде. В их числе стендап-комик Данила Поперечный* и Максим Галкина*, чья жалоба не будет рассмотрена Верховным судом РФ, а также журналист Михаил Зыгарь*. Избавиться от статуса иноагента попытались бывшие супруги Татьяна Лазарева* и Михаил Шац*, которые обосновались за границей после начала СВО. Суд признал их включение в реестр законным и отказал в снятии этого статуса.
* Включены Минюстом России в реестр иноагентов.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy