Суд приговорил к 14 годам мужчину, сбившего девять человек в Благовещенске

Благовещенский районный суд со второго раза вынес приговор местному жителю Евгению Бакарюкину, который сел пьяным за руль и сбил девятерых пешеходов летом этого года. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, и приговорили к 14 годам исправительной колонии общего режима. Также горе-водителю запретили управлять автомобилем на протяжении трёх лет после освобождения и обязали его возместить пострадавшим ущерб.