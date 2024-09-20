Суд приговорил к 14 годам мужчину, сбившего девять человек в Благовещенске
Осуждённый Евгений Бакарюкин. Обложка © Telegram / SHOT
Благовещенский районный суд со второго раза вынес приговор местному жителю Евгению Бакарюкину, который сел пьяным за руль и сбил девятерых пешеходов летом этого года. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, и приговорили к 14 годам исправительной колонии общего режима. Также горе-водителю запретили управлять автомобилем на протяжении трёх лет после освобождения и обязали его возместить пострадавшим ущерб.
«Общий моральный ущерб, который должен возместить шестерым потерпевшим осужденный, 15 миллионов рублей. Иски по материальному ущербу могут быть поданы и рассмотрены в ходе гражданского делопроизводства», — добавила объединённая пресс-служба судов Амурской области.
Резонансное ДТП произошло 14 июня 2024 года. Бакарюкин разогнал минивэн до 120 километров в час и не справился с управлением, вылетев на тротуар. Под колёсами автомобиля оказались девять человек, пятеро из которых погибли. Среди жертв четверо детей. Из-за руля нетрезвого мужчину вытащили очевидцы, которые едва не совершили над ним самосуд. Протрезвев, виновник ДТП раскаялся в содеянном и пообещал молиться за умерших.