Сводка СВО: Удары по украинским заводам, взята администрация Торецка, раскрыты причины гибели пилота F-16, ситуация 23 сентября Российская армия выбивает ВСУ из курского приграничья, нанося удары по тылам, ВСУ оставляют Торецк, министр обороны Украины требует больше самолётов для своей армии — дайджест Life.ru 22 сентября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВПК Украины в очередной раз пострадал от российских ракет. Удары по украинским заводам масштабны. Среди целей были объекты энергоснабжения, аэродромы, сборочные цеха и производства. Поражён Павлоградский химический завод. Сообщается, что он производил ракеты для украинских РСЗО и ОТРК. В это же время на земле российские войска продолжают продвигаться и выбивать украинские формирования за пределы государственной границы.

Курская область, 23 сентября

Смерть влетела в опорник с толпой оккупантов, окопавшихся в курском приграничье. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

Семь атак отразили российские военные в Курской области. ВСУ пытались атаковать у населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово. За сутки погибло 380 украинских боевиков. С 6 августа на Курском направлении уже уничтожено свыше 16 тысяч вэсэушников.

Киевский режим пытается начать новое наступление. По сообщению Министерства обороны, противник начинал движение в направлении Нового Пути и Медвежьего, но безуспешно. Уничтожается и техника противника. Бойцам «Ахмата» удалось сбить БПЛА «Лелека-100». Он был оборудован швейцарской камерой за 80 тысяч евро.

— Раньше модели были из пенопласта, сейчас из фанеры, довольно лёгкие, обтекаемые, парашютного типа при посадке. Сбили мы его с FPV-дрона. Причём FPV-дрон при попадании по «Лелеке» не взорвался, он просто по нему ударил, будто дубинка, но этого было достаточно, чтобы парашют раскрылся и «Лелека» приземлилась, — рассказал командир группы с позывным Аид.

Сообщается о потере ВСУ ещё одной установки РСЗО HIMARS. Её удалось поразить «Искандеру».

Экс-капитан футбольной сборной Украины Анатолий Тимощук помогает Курской области. Фото © Telegram / Русская весна Z

Интересное событие произошло и на гуманитарном фронте. Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук продал свою игровую футболку за 700 тысяч рублей. Все полученные средства были переданы пострадавшим жителям Курской области. 45-летний уроженец Луцка Тимощук сейчас трудится помощником тренера в питерском «Зените». На Украине лишён всех госнаград, там эту новость оценили с особой «теплотой».

Донецкая Народная Республика, 23 сентября

ВС РФ в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В Донецкой Народной Республике в городе Торецке (Дзержинске) ВС РФ взяли здание городской администрации. Согласно сообщению военного корреспондента Евгения Лисицына, ВСУ отступают в северо-западную часть города. Появляется информация, что в селе Леонидовка высадился наш десант. Вероятнее всего, дальше будет продвижение в Петровку и Щербиновку, как итог — окружение Торецка.

Южнее Часова Яра противник оставил Андреевку и перешёл за канал Северский Донец – Донбасс. Можно сделать вывод, что Армия России стремится перерезать дорогу между Константиновкой и Торецком. Также освобождено село Невское на границе ЛНР и ДНР. От него 40 километров до реки Оскол, куда уже приближаются наши войска, и столько же до Славянска.

Больше самолётов для Украины

Киев просит истребители Saab JAS 39 Gripen. Фото © Wikipedia

Больше самолётов для Украины: министр обороны Рустем Умеров заявил, что Незалежная хочет получить от партнёров истребители Saab JAS 39 Gripen и Eurofighter. Всего киевскому режиму требуется 128 самолётов. Военкор Александр Коц иронично отмечает, что им «сколько ни дай — всё мало». Вопрос только один: кто будет летать на них? То есть даже если их передадут, подготовка пилотов и обслуживающего персонала займёт много времени. Тем более что умения украинских лётчиков под большими сомнениями. Издание Breaking Defense сообщает, что первый погибший пилот F-16 полковник Алексей Месь мог разбиться из-за осколков российской ракеты.

— Отсутствие опыта на F-16, безусловно, могло повлиять на ситуацию, когда пилот, не привыкший к тонкостям управления американским истребителем, отреагировал ошибочно. Но реальность такова, что вопрос, какую роль в смертельном исходе сыграла поспешность обучения, если таковая вообще имела место, может остаться без ответа, — отмечают авторы статьи.

Отсутствие опыта или обломки — неважно. В любом случае каждый западный самолёт будет сбиваться или уничтожаться на земле, если их, конечно, не прячут в Польше или Румынии.

Авторы Даниил Черных