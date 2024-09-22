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Регион
22 сентября, 17:15

«Битва открытых счетов»: «Хезболла» объявила о новом этапе борьбы с Израилем

Замгенсека «Хезболлы» Касем объявил о новом этапе противостояния с Израилем

Ливанское шиитское движение «Хезболла» начало новый этап борьбы с Израилем. Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря движения Наим Касем.

«Мы вступили в новый этап под названием «Битва открытых счетов», — приводит телеканал Al Mayadeen слова представителя «Хезболлы».

При этом Касем не стал уточнять, что именно означает этот этап.

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Напомним, что 20 сентября ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по южному пригороду Бейрута. По некоторым данным, был убит один из высокопоставленных офицеров «Хезболлы». Число погибших увеличилось до 45, ранены 68 человек. СМИ узнали, что в связи с последним обострением администрация президента США Джо Байдена боится начала настоящей войны в регионе. Утром, 22 сентября, Ливан выпустил по Израилю более ста ракет.

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ТАСС / EPA

Дарья Нарыкова
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