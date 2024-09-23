Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию Ким
Татьяна Бакальчук. Обложка © Telegram / Татьяна Ким
Основательница торговой площадки Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию. Об этом бизнесвумен написала в своём телеграм-канале.
«Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала она.
Напомним, 18 сентября экс-супруг Татьяны Алексей Бакальчук в сопровождении вооружённой охраны пытался пройти в офис маркетплейса в Москве. На входе в бизнес-центр возник конфликт, который перерос в перестрелку. В ходе стычки ранения получили два человека. Хозяйка Wildberries заявила, что речь идёт о рейдерском захвате. Возбуждено уголовное дело, первые фигуранты уже отправлены под стражу.