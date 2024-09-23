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23 сентября, 06:51

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию Ким

Татьяна Бакальчук. Обложка © Telegram / Татьяна Ким

Татьяна Бакальчук. Обложка © Telegram / Татьяна Ким

Основательница торговой площадки Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию. Об этом бизнесвумен написала в своём телеграм-канале.

«Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала она.

«Я буду бороться»: Бакальчук из дома вышел на связь после атаки на офис Wildberries
«Я буду бороться»: Бакальчук из дома вышел на связь после атаки на офис Wildberries

Напомним, 18 сентября экс-супруг Татьяны Алексей Бакальчук в сопровождении вооружённой охраны пытался пройти в офис маркетплейса в Москве. На входе в бизнес-центр возник конфликт, который перерос в перестрелку. В ходе стычки ранения получили два человека. Хозяйка Wildberries заявила, что речь идёт о рейдерском захвате. Возбуждено уголовное дело, первые фигуранты уже отправлены под стражу.

Николай Рюмин
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