После отравления целой семьи россиянам рассказали, как не наткнуться на ядовитые пельмени Эксперт Лялина: У некачественных пельменей тесто серо-белого цвета 23 сентября, 10:38 Качество фарша замороженных пельменей по внешнему виду не определить. Обложка © freepik.com/mdjaff

Россию шокировала смерть четырёх детей в Красноярском крае. Изначально сообщалось, что причиной отравления многодетной семьи могли стать магазинные пельмени. Позже стало известно, что речь может идти о пестицидах, случайно попавших в еду. Тем не менее Life.ru решил узнать у эксперта, реально ли на глаз определить безопасность пельменей и на что обратить внимание при покупке.

Ка объяснила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, сначала смотрим на упаковку. Если она помятая, с трещинами, а сами пельмени — слипшиеся, это свидетельствует о нарушении условий хранения, а, значит, потере качества.

Далее обращаем внимание на тесто. Оно должно быть белым (серо-белое свидетельствует о неправильном замесе либо некачественной муке, желтоватое – о возможном наличии красителей). Третье, на что можно посмотреть при покупке — это срок годности. А вот качество фарша замороженных пельменей по внешнему виду не определить — для этого нужно их всё же сварить.

Испорченное несвежее мясо с возможным наличием бактерий группы кишечной палочки может выдать плохой запах бульона — как будто он протух. Или землистый, серо-коричневый цвет мяса. Однако такой же цвет способен дать и соевый белок, который могут добавлять в пельмени ради их удешевления. К тому же, к примеру, наличие сальмонеллы или стафилококка никак не влияет на внешний вид или вкус варёного мяса. Ирина Лялина И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Единственный надёжный способ определения качества фарша – микробиологический и химический анализ в лаборатории. Поэтому, чтобы не получить отравление некачественными пельменями, следуйте простым правилам: не покупайте несертифицированный товар с рук на улице, берите пельмени только в магазинах, там, где есть возможность соблюсти все правила хранения, от надёжных проверенных изготовителей.

Авторы Андрей Горяничев