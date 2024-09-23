После отравления целой семьи россиянам рассказали, как не наткнуться на ядовитые пельмени
Эксперт Лялина: У некачественных пельменей тесто серо-белого цвета
Качество фарша замороженных пельменей по внешнему виду не определить. Обложка © freepik.com/mdjaff
Россию шокировала смерть четырёх детей в Красноярском крае. Изначально сообщалось, что причиной отравления многодетной семьи могли стать магазинные пельмени. Позже стало известно, что речь может идти о пестицидах, случайно попавших в еду. Тем не менее Life.ru решил узнать у эксперта, реально ли на глаз определить безопасность пельменей и на что обратить внимание при покупке.
Ка объяснила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, сначала смотрим на упаковку. Если она помятая, с трещинами, а сами пельмени — слипшиеся, это свидетельствует о нарушении условий хранения, а, значит, потере качества.
Далее обращаем внимание на тесто. Оно должно быть белым (серо-белое свидетельствует о неправильном замесе либо некачественной муке, желтоватое – о возможном наличии красителей). Третье, на что можно посмотреть при покупке — это срок годности. А вот качество фарша замороженных пельменей по внешнему виду не определить — для этого нужно их всё же сварить.
Испорченное несвежее мясо с возможным наличием бактерий группы кишечной палочки может выдать плохой запах бульона — как будто он протух. Или землистый, серо-коричневый цвет мяса. Однако такой же цвет способен дать и соевый белок, который могут добавлять в пельмени ради их удешевления. К тому же, к примеру, наличие сальмонеллы или стафилококка никак не влияет на внешний вид или вкус варёного мяса.
Единственный надёжный способ определения качества фарша – микробиологический и химический анализ в лаборатории. Поэтому, чтобы не получить отравление некачественными пельменями, следуйте простым правилам: не покупайте несертифицированный товар с рук на улице, берите пельмени только в магазинах, там, где есть возможность соблюсти все правила хранения, от надёжных проверенных изготовителей.
Напомним, 20 сентября многодетная семья поужинала пельменями и курицей, после чего у всех заболели животы, но таблетку принял только отец. На следующий день семья попала в больницу с серьёзным отравлением. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день. 22 сентября скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на 9 месяце беременности, её и ещё не родившегося малыша удалось спасти. Сначала все грешили на покупные пельмени, однако позже стало известно, что семья могла отравиться пестицидами: по одной из версий, дети перепутали их с приправами и насыпали в пельмени.