«Просила не закрывать глазки»: Тётя отравившихся под Красноярском детей заметила страшную деталь на кухне
Сестра рассказала об отраве на кухне многодетной семьи из Красноярского края
Сестра главы семейства отравившегося в Красноярском крае рассказала об одной детали в день трагедии. Ирина утверждает, что видела отраву на кухне, когда пыталась спасти одного из племянников.
Женщина отметила, что ей позвонил брат и рассказал, что вся семья, похоже, отравилась. Мужчина попросил помочь забрать племянников. Когда Ирина приехала в их дом, брат уже едва стоял на ногах, а его сын терял сознание.
«Я бегала между детьми, просила их не спать. Мальчика я откачивала, искусственное дыхание делала, он очнулся, я с ним разговаривала, просила не закрывать глазки», — поделилась женщина в беседе с RT.
Родственница подчеркнула, что на кухне на микроволновке лежала отрава — порошок от мух, а рядом на столе рядом были приправы. При этом соль вообще находилась на стиральной машинке. Ирина допустила, что супруга брата попросту могла перепутать яд с приправой.
Тем временем СК обнародовал предварительные результаты экспертизы по делу об отравлении семьи. Так, в организме отца семейства и одного из умерших детей следов средства от мух обнаружено не было.
До этого сообщалось, в доме семьи нашли «сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки», которое хранилось в шкафу на кухне. В холодильнике следователи также обнаружили антибиотик для крупного рогатого скота, а на полу — растительные пестициды. Все вещества изъяли для экспертизы. Кроме того, стало известно, что дом семьи обрабатывали дихлофосом в день отравления.
Напомним, в селе Красная Сопка Красноярского края скончались четверо детей после употребления пельменей, купленных в сельском магазине на развес. Беременная мать и отец остаются в больнице, они пришли в сознание, их уже допросили следователи.