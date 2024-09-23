Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 13:50
4807

Средство от мух ни при чём: Оглашены новые данные экспертизы по делу об отравлении красноярской семьи

В организме погибшего под Красноярском ребёнка не нашли следов препарата от мух

Обнародованы предварительные результаты экспертизы по делу об отравлении семьи в Красноярском крае. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на СК по региону, в организме отца семейства и одного из умерших детей следов средства от мух не обнаружено.

«В организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено», — сообщили в СК.

Вероятно, что родители и дети отравились не белым порошком, который ранее изъяли у них в доме.

Ранее сообщалось, в доме семьи нашли «сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки», которое хранилось в шкафу на кухне. В холодильнике следователи также обнаружили антибиотик для крупного рогатого скота, а на полу — растительные пестициды. Все вещества изъяли для экспертизы. Кроме того, стало известно, что дом семьи обрабатывали дихлофосом в день отравления.

20 граммов могут убить: Биолог рассказал, какие пестициды могла добавить в пельмени семья под Красноярском
20 граммов могут убить: Биолог рассказал, какие пестициды могла добавить в пельмени семья под Красноярском

Напомним, 21 сентября в Красноярском крае двое детей скончались после употребления пельменей, купленных в сельском магазине на развес. По факту ЧП из магазина «Олимп» на улице Центральной в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. 22 сентября стало известно о новой жертве отравления. Четвертый ребёнок умер на следующий день.

Обложка ©

Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров