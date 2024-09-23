Средство от мух ни при чём: Оглашены новые данные экспертизы по делу об отравлении красноярской семьи
В организме погибшего под Красноярском ребёнка не нашли следов препарата от мух
Обнародованы предварительные результаты экспертизы по делу об отравлении семьи в Красноярском крае. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на СК по региону, в организме отца семейства и одного из умерших детей следов средства от мух не обнаружено.
«В организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено», — сообщили в СК.
Вероятно, что родители и дети отравились не белым порошком, который ранее изъяли у них в доме.
Ранее сообщалось, в доме семьи нашли «сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки», которое хранилось в шкафу на кухне. В холодильнике следователи также обнаружили антибиотик для крупного рогатого скота, а на полу — растительные пестициды. Все вещества изъяли для экспертизы. Кроме того, стало известно, что дом семьи обрабатывали дихлофосом в день отравления.
Напомним, 21 сентября в Красноярском крае двое детей скончались после употребления пельменей, купленных в сельском магазине на развес. По факту ЧП из магазина «Олимп» на улице Центральной в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. 22 сентября стало известно о новой жертве отравления. Четвертый ребёнок умер на следующий день.