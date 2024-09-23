Отец умерших под Красноярском детей объяснил, почему сам выпил таблетку, а им не дал
Отец умерших под Красноярском детей не дал им таблетку из-за маленького возраста
Глава семейство, которое отравилось в Красноярском крае, оказался единственным, кто принял таблетку, когда почувствовал себя плохо. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, мужчина объяснил, что не дал лекарство детям, так как думал, что оно может навредить их неокрепшим организмам.
Известно, что мужчина принял «Омепразол», который угнетает секрецию желудочной кислоты и используется, в том числе при лечении язвы желудка. Он также отметил, что не дал препарат супруге, ведь она беременна.
Напомним, 21 сентября в Красноярском крае двое детей скончались после употребления пельменей, купленных в сельском магазине на развес. По факту ЧП из магазина «Олимп» на улице Центральной в селе Красная Сопка была изъята вся подозрительная продукция. 22 сентября стало известно о новой жертве отравления. Четвертый ребёнок умер на следующий день. В доме семьи нашли «сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки». В холодильнике следователи также обнаружили антибиотик для крупного рогатого скота, а на полу — растительные пестициды. Все вещества изъяли для экспертизы. Специалисты выясняют, что именно стала причиной смертельного отравления.
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