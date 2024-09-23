Отец умерших под Красноярском детей объяснил, почему сам выпил таблетку, а им не дал

Глава семейство, которое отравилось в Красноярском крае, оказался единственным, кто принял таблетку, когда почувствовал себя плохо. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, мужчина объяснил, что не дал лекарство детям, так как думал, что оно может навредить их неокрепшим организмам.