Сын арестованного за покушение на Трампа попал под стражу из-за детской порнографии

В результате расследования, связанного с попыткой покушения на экс-президента США Дональда Трампа, был задержан сын подозреваемого Райана Рута. Оран Рут теперь также столкнулся с серьёзными обвинениями. Как сообщает телеканал ABC News, в ходе обыска его дома следователи обнаружили файлы с детской порнографией на электронных устройствах.