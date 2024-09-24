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24 сентября, 19:19

Сын арестованного за покушение на Трампа попал под стражу из-за детской порнографии

ABC News: Сына покушавшегося на Трампа задержали за хранение детской порнографии

Оран Рут, сын подозреваемого в покушении на Трампа. Обложка © X / JOSH DUNLAP

Оран Рут, сын подозреваемого в покушении на Трампа. Обложка © X / JOSH DUNLAP

В результате расследования, связанного с попыткой покушения на экс-президента США Дональда Трампа, был задержан сын подозреваемого Райана Рута. Оран Рут теперь также столкнулся с серьёзными обвинениями. Как сообщает телеканал ABC News, в ходе обыска его дома следователи обнаружили файлы с детской порнографией на электронных устройствах.

Обвиняемый предстанет перед федеральным судом Северной Каролины уже во вторник. Прокуроры, как ожидается, подадут ходатайство о продлении его ареста, учитывая серьёзность предъявленных обвинений — хранение детской порнографии.

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Напомним, 15 сентября произошла вторая попытка покушения на Дональда Трампа после его официального выдвижения кандидатом на пост президента США. Преступник поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, его задержали. Им оказался 58-летний прокиевский фанатик Райан Раут. Против него выдвинули обвинение, Руту грозит до 20 лет тюрьмы. Тем временем в ВСУ подтвердили, что злоумышленник связывался с их представителями и предлагал услуги наёмников.

Кирилл Сосновских
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