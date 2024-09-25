Минобрнауки хочет убрать ЕГЭ по иностранному языку для менеджеров и экономистов

В России планируют убрать иностранный язык из перечня предметов, которые надо сдавать для поступления в вузы на менеджмент. С таким предложением выступили в Министерстве науки, сообщает «Коммерсант». Сейчас высшие учебные учреждения самостоятельно устанавливают иностранный язык в качестве экзамена по выбору почти для всех специальностей.

В рамках вступительных экзаменов институты и университеты проводят русский язык. Второе задание — профильный предмет, который устанавливает министерство. Остальные экзамены вуз вправе выбрать сам. Так, многие учебные заведения предлагают абитуриентам сдавать иностранный язык.

Теперь же Минобрнауки хочет убрать иностранный экзамен для ребят, поступающих на менеджмент или экономические специальности. Оставить его планируют для направлений политологов, юристов и журналистов.