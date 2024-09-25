Mash узнал о роскошной жизни дочерей советника экс-мэра Сочи Невзорова

Дочери личного советника задержанного сегодня бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Павла Невзорова, у которого проходят обыски, ведут очень насыщенную и роскошную жизнь. На недоступные большинству россиян поездки, авто и люксовые вещи обратил внимание Mash.

Увлекательная жизнь старшей дочери Павла Невзорова. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nevzorova_diii, Telegram / Mash

Путём простого просмотра соцсетей 20-летней Дианы Невзоровой, телеграм-канал выяснил, что девушка ездит отдыхать в Штаты, живёт в Пресненском районе столицы, учится в Высшей школе экономики и водит Porshe Macan 2022 года, который стоит 10 миллионов рублей. А младшая дочь Варвара щеголяет в социальных сетях огромным количество люксовых вещей, среди которых удалось опознать сумочки Diesel и Pinko по 50 тысяч рублей. А учится она в элитном лицее.