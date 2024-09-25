Mash узнал о роскошной жизни дочерей советника экс-мэра Сочи Невзорова
Дочери личного советника задержанного сегодня бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Павла Невзорова, у которого проходят обыски, ведут очень насыщенную и роскошную жизнь. На недоступные большинству россиян поездки, авто и люксовые вещи обратил внимание Mash.
Увлекательная жизнь старшей дочери Павла Невзорова. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nevzorova_diii, Telegram / Mash
Путём простого просмотра соцсетей 20-летней Дианы Невзоровой, телеграм-канал выяснил, что девушка ездит отдыхать в Штаты, живёт в Пресненском районе столицы, учится в Высшей школе экономики и водит Porshe Macan 2022 года, который стоит 10 миллионов рублей. А младшая дочь Варвара щеголяет в социальных сетях огромным количество люксовых вещей, среди которых удалось опознать сумочки Diesel и Pinko по 50 тысяч рублей. А учится она в элитном лицее.
А ещё Mash утверждает, что в наследство девушки получат два гектара дорогостоящих земельных участков в районе Красной Поляны. Они достались Невзорову после выигранного в 2021 году суда с местной администрацией. По документам эта земля стоит 22,6 миллиона рублей, что наводит на определённые размышления, ведь эта сумма составляет только 12% от кадастровой стоимости.
Напомним, что бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в Луганске по подозрению в растрате бюджетных средств. Сегодня его доставили в столичный суд, за предъявленные ему обвинения он может получить до десяти лет лишения свободы. Мещанский суд постановил направить задержанного в СИЗО до 18 ноября. Копайгородский ещё в мае подал в отставку с поста мэра по собственному желанию, а 12 сентября стало известно, что он отправился в зону проведения спецоперации.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nevzorova_diii