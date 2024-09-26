СВР раскрыла попытки сфабриковать дело о подрыве «Северных потоков» после выдачи ордеров
СВР получила новые данные о причастности англосаксов к терактом на «Северных потоках»
Теракты на «Северных потоках» являются актом экономической войны англосаксов против Европы, а версия о том, что взрыв самостоятельно подготовили украинские экстремисты навязана Германии со стороны США и Британии. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, отмечая, что Запад пытается сфабриковать результаты расследования.
«Имеющаяся развединформация однозначно указывает на то, что атаки на трубопроводы являются актом международного терроризма и экономической войны англосаксов против европейских союзников, прежде всего ФРГ», — информировали в СВР РФ.
По данным внешней разведки, Берлину уже в ультимативной форме поставили задачу как можно быстрее завершить расследование. Его необходимо закончить до конца года, списать теракт на «ненавидящих Россию украинских авантюристов» и вывести из-под удара трансатлантическое сотрудничество.
«СВР России располагает сведениями о принятом в США и Великобритании решении реализовать в преддверии очередной годовщины взрывов дезинформационную кампанию прикрытия истинной цели диверсии и её организаторов», — сказано в сообщении.
Напомним, что «Северные потоки» взорвали 26 сентября 2022 года. Только спустя два года Генпрокуратура ФРГ назвала «главного подозреваемого» в подрыве трубопроводов — это простой украинский дайвер Владимир Журавлёв, на арест которого был выписан ордер. Правда он незадолго до этого покинул Польшу, где жил в последнее время, и вернулся на Украину. Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что за подрывом газопроводов стоят власти США. Тем временем канцлер ФРГ Олаф Шольц периодически продолжает призывать всех вокруг заняться расследованием произошедшего.