Теракты на «Северных потоках» являются актом экономической войны англосаксов против Европы, а версия о том, что взрыв самостоятельно подготовили украинские экстремисты навязана Германии со стороны США и Британии. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, отмечая, что Запад пытается сфабриковать результаты расследования.

«Имеющаяся развединформация однозначно указывает на то, что атаки на трубопроводы являются актом международного терроризма и экономической войны англосаксов против европейских союзников, прежде всего ФРГ», — информировали в СВР РФ.

По данным внешней разведки, Берлину уже в ультимативной форме поставили задачу как можно быстрее завершить расследование. Его необходимо закончить до конца года, списать теракт на «ненавидящих Россию украинских авантюристов» и вывести из-под удара трансатлантическое сотрудничество.