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27 сентября, 10:13

Гособвинение запросило пожизненное подорвавшему машину Прилепина украинцу

Гособвинение запросило пожизненное и штраф Пермякову* за подрыв авто Прилепина

Александр Пермяков*, обвиняемый в покушении на Захара Прилепина. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Пермяков*, обвиняемый в покушении на Захара Прилепина. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Во 2-м Западном окружном военном суде прошли очередные прения по делу о покушении на писателя Захара Прилепина. Гособвинение запросило для обвиняемого Александра Пермякова* пожизненное, при этом первые десять лет в тюрьме, а затем — в колонии особого режима.

«Прошу признать Пермякова виновным и назначить ему пожизненное наказание и штраф в размере 1,5 млн рублей», — сказал гособвинитель.

Приговор будет оглашён 30 сентября.

Найдена связь между покушением на Прилепина и терактом против Татарского
Найдена связь между покушением на Прилепина и терактом против Татарского

Напомним, весной прошлого года в Нижнем Новгороде взорвалась машина с писателем Захаром Прилепиным. Водитель погиб. Злоумышленника быстро задержали, им оказался гражданин Украины Александр Пермяков*. После стало известно, что в теракте участвовала СБУ.А недавно правоохранители выяснили личность соучастника Пермякова*.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

Александра Мышляева
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