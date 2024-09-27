Гособвинение запросило пожизненное подорвавшему машину Прилепина украинцу

Во 2-м Западном окружном военном суде прошли очередные прения по делу о покушении на писателя Захара Прилепина. Гособвинение запросило для обвиняемого Александра Пермякова* пожизненное, при этом первые десять лет в тюрьме, а затем — в колонии особого режима.