Гособвинение запросило пожизненное подорвавшему машину Прилепина украинцу
Гособвинение запросило пожизненное и штраф Пермякову* за подрыв авто Прилепина
Александр Пермяков*, обвиняемый в покушении на Захара Прилепина. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Во 2-м Западном окружном военном суде прошли очередные прения по делу о покушении на писателя Захара Прилепина. Гособвинение запросило для обвиняемого Александра Пермякова* пожизненное, при этом первые десять лет в тюрьме, а затем — в колонии особого режима.
«Прошу признать Пермякова виновным и назначить ему пожизненное наказание и штраф в размере 1,5 млн рублей», — сказал гособвинитель.
Приговор будет оглашён 30 сентября.
Напомним, весной прошлого года в Нижнем Новгороде взорвалась машина с писателем Захаром Прилепиным. Водитель погиб. Злоумышленника быстро задержали, им оказался гражданин Украины Александр Пермяков*. После стало известно, что в теракте участвовала СБУ.А недавно правоохранители выяснили личность соучастника Пермякова*.
* Внесён в список террористов и экстремистов.