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27 сентября, 17:37

Ещё один ребёнок умер после взрыва на АЗС в Махачкале, число жертв выросло до 6

Глава Дагестана Меликов сообщил о гибели 6 человек при взрыве на АЗС в Махачкале

Ещё один ребёнок умер после взрыва на АЗС в Махачкале. Таким образом общее число жертв выросло до шести. Об этом сообщается телеграм-канале главы региона Сергея Меликова.

Глава Дагестана Сергей Меликов на месте взрыва на АЗС в Махачкале. Видео Telegram / Сергей Меликов

«По информации на 20:10, пострадали 16 человек, из них шестеро погибли, в том числе двое детей», — говорится в телеграм-канале Меликова.

В 19:40 начавшийся после взрыва пожар удалось локализовать. Все раненые доставлены в медучреждения Махачкалы. Им оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул Меликов.

Life.ru публикует список госпитализированных после взрыва на АЗС в Махачкале
Life.ru публикует список госпитализированных после взрыва на АЗС в Махачкале

Напомним, два мощных взрыва произошли на АЗС в столице Дагестана сегодня вечером. Уточнялось, что причиной трагедии стал загоревшийся бензин. СК возбудил уголовное дело. Меликов отметил действия всех служб при ЧП. Life.ru публиковал видео первых минут после взрыва.

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Никита Никонов
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