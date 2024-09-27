Ещё один ребёнок умер после взрыва на АЗС в Махачкале, число жертв выросло до 6

Ещё один ребёнок умер после взрыва на АЗС в Махачкале. Таким образом общее число жертв выросло до шести. Об этом сообщается телеграм-канале главы региона Сергея Меликова.

Глава Дагестана Сергей Меликов на месте взрыва на АЗС в Махачкале. Видео Telegram / Сергей Меликов

«По информации на 20:10, пострадали 16 человек, из них шестеро погибли, в том числе двое детей», — говорится в телеграм-канале Меликова.