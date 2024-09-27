Ещё один ребёнок умер после взрыва на АЗС в Махачкале, число жертв выросло до 6
Глава Дагестана Меликов сообщил о гибели 6 человек при взрыве на АЗС в Махачкале
Ещё один ребёнок умер после взрыва на АЗС в Махачкале. Таким образом общее число жертв выросло до шести. Об этом сообщается телеграм-канале главы региона Сергея Меликова.
Глава Дагестана Сергей Меликов на месте взрыва на АЗС в Махачкале. Видео Telegram / Сергей Меликов
«По информации на 20:10, пострадали 16 человек, из них шестеро погибли, в том числе двое детей», — говорится в телеграм-канале Меликова.
В 19:40 начавшийся после взрыва пожар удалось локализовать. Все раненые доставлены в медучреждения Махачкалы. Им оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул Меликов.
Напомним, два мощных взрыва произошли на АЗС в столице Дагестана сегодня вечером. Уточнялось, что причиной трагедии стал загоревшийся бензин. СК возбудил уголовное дело. Меликов отметил действия всех служб при ЧП. Life.ru публиковал видео первых минут после взрыва.