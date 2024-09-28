Следствие оценивает ущерб по делу о некачественных сухпайках для Минобороны РФ
Автомобиль Следственного комитета России. Обложка © Life.ru
Правоохранители устанавливают размер ущерба, который нанесли участники уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для Министерства обороны РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы. В них, в частности, подчёркивается особая сложность дела.
«Принимая во внимание изложенное, а также особую сложность уголовного дела… проведения значительного комплекса других следственно-оперативных мероприятий и длительных экспертных исследований, направленных на установление точного размера ущерба… суд считает необходимым ходатайства следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемых», — говорится в документах.
Напомним, что главного подозреваемого дела о сухпайках 69-летнего экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова вместе с подельниками задержали в конце июля. Булгакова подозревают в «тёмных» делах с Грязинским пищевым комбинатом. Под видом говяжьей тушёнки солдатам СВО давали дешёвую курицу и свинину. Исследование установило, что питание не отвечает установленным требованиям и должно быть исключено из рациона. Позже в деле появился новый участник – бизнесмен Игорь Котельникова. Он был арестован за помехи следствию. В июле мужчина умер в СИЗО.