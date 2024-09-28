Следствие оценивает ущерб по делу о некачественных сухпайках для Минобороны РФ

Правоохранители устанавливают размер ущерба, который нанесли участники уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для Министерства обороны РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы. В них, в частности, подчёркивается особая сложность дела.