«Общались на вы»: Ирина Болгар поделилась романтичной историей знакомства с Павлом Дуровым

Ирина Болгар познакомилась с Павлом Дуровым благодаря йоге. Предполагаемая мать его детей, желающая отобрать у бывшего половину Telegram через суд, поделилась архивным видео с предпринимателем.

Предполагаемая мать детей Дурова Ирина Болгар опубликовала ролик с фотографиями мужа и отпрысков. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Болгар рассказала в соцсетях, что её представили Дурову в 2012 году как эксперта по йоге, а перед первой встречей она даже не представляла, как он выглядит. Спустя некоторое время на фоне общей страсти к йоге Дуров и Болгар договорились встретиться снова. Пара стала видеться чаще, у них стали завязываться романтические отношения в Дубае в конце 2012-го.

«Интересно, что мы с Павлом всегда общались на «Ты во множественном числе» (с особым уважением на русском». Павел объяснил, что привык так общаться с самыми близкими людьми», — написала Болгар в Instagram*.

Предполагаемая мать его детей добавила, что бизнесмен всегда хотел иметь много детей. Как только трое появились на свет, Дуров настаивал на рождение новых наследников в 2021 и 2022 годах, пояснила болгар. По её словам, это желание было невзаимным — она отказалась. В 2022 году пара рассталась.