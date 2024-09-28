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28 сентября, 17:58

«Несправедливо пролитая кровь»: Иран пригрозил уничтожением Израиля из-за убийства Насраллы

Первый вице-президент Ирана Ареф: Гибель Насраллы приведёт к уничтожению Израиля

Хасан Насралла. Обложка © ТАСС / Xinhua / ABACA

Хасан Насралла. Обложка © ТАСС / Xinhua / ABACA

Убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы приведёт к «уничтожению» Израиля. С такой угрозой выступил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

«Несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления, особенно Хасана Насраллы, уничтожит сионистский режим», — приводит его слова пресс-служба правительства Ирана.

Политик подчеркнул, что Иран продолжит поддерживать силы исламского сопротивления, в частности, палестинскую группировку ХАМАС, ливанскую «Хезболла» и йеменское движение хуситов «Ансар Аллах».

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что приказ о ликвидации Насраллы якобы поступил из Соединённых Штатов. Он подчеркнул, что американцы не смогут избежать ответственности за произошедшее.

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Как сообщал Life.ru, вечером 27 сентября Израиль нанёс удар колоссальной мощности по пригороду Бейрута. Целью атаки оказался глава шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла. Изначально о его смерти сообщали с израильской стороны, позже подтвердили соратники. Вскоре члены шиитского движения нанесли первый удар по Израилю в ответ на гибель своего лидера. В МИД России решительно осудили действия Тель-Авива.

Наталья Демьянова
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