«Несправедливо пролитая кровь»: Иран пригрозил уничтожением Израиля из-за убийства Насраллы

Убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы приведёт к «уничтожению» Израиля. С такой угрозой выступил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

Политик подчеркнул, что Иран продолжит поддерживать силы исламского сопротивления, в частности, палестинскую группировку ХАМАС, ливанскую «Хезболла» и йеменское движение хуситов «Ансар Аллах».

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что приказ о ликвидации Насраллы якобы поступил из Соединённых Штатов. Он подчеркнул, что американцы не смогут избежать ответственности за произошедшее.