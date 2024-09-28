«Несправедливо пролитая кровь»: Иран пригрозил уничтожением Израиля из-за убийства Насраллы
Первый вице-президент Ирана Ареф: Гибель Насраллы приведёт к уничтожению Израиля
Хасан Насралла. Обложка © ТАСС / Xinhua / ABACA
Убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы приведёт к «уничтожению» Израиля. С такой угрозой выступил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.
«Несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления, особенно Хасана Насраллы, уничтожит сионистский режим», — приводит его слова пресс-служба правительства Ирана.
Политик подчеркнул, что Иран продолжит поддерживать силы исламского сопротивления, в частности, палестинскую группировку ХАМАС, ливанскую «Хезболла» и йеменское движение хуситов «Ансар Аллах».
Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что приказ о ликвидации Насраллы якобы поступил из Соединённых Штатов. Он подчеркнул, что американцы не смогут избежать ответственности за произошедшее.
Как сообщал Life.ru, вечером 27 сентября Израиль нанёс удар колоссальной мощности по пригороду Бейрута. Целью атаки оказался глава шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла. Изначально о его смерти сообщали с израильской стороны, позже подтвердили соратники. Вскоре члены шиитского движения нанесли первый удар по Израилю в ответ на гибель своего лидера. В МИД России решительно осудили действия Тель-Авива.