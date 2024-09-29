МИД Китая выступил против действий, угрожающих безопасности Ливана
Убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и последующая эскалация конфликта на Дальнем Востоке беспокоят власти Китая. Об этом заявил МИД народной республики.
«Мы глубоко обеспокоены повышением напряжённости в регионе. КНР выступает против любых действий, нарушающих суверенитет и безопасность Ливана», — отметили в сообщении.
Китайские власти осуждают любые действия, в ходе которых гибнут мирные люди. В документе дипломаты призывают Израиль «охладить ситуацию» и предотвратить дальнейшие жертвы. Помимо этого, в Пекине напомнили, что действия в Бейруте являются следствием конфликта в секторе Газа, продолжаемого вопреки резолюциям Совбеза ООН.
Напомним, вечером 27 сентября Израиль нанёс удар колоссальной мощности части Бейрута. Целью атаки был глава шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла. Изначально о его ликвидации сообщали в ЦАХАЛ, позже подтвердили соратники. Вскоре члены шиитского движения нанесли первый ответный удар по Израилю. В МИД России решительно осудили действия Тель-Авива.
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