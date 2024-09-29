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29 сентября, 09:16

Песков: Коррекция ядерной доктрины вызвана упорностью «оголтелых голов»

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

«Трезвые головы» на Западе правильно восприняли российские сигналы о вмешательстве в конфликт, а «оголтелые» продолжили свою политику. Именно это привело к коррекции ядерной доктрины Москвы, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Трезвые головы услышали [сигналы РФ], оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма и весьма негативные последствия для всех», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что международная обстановка вокруг российских границ долго нагнеталась, а позже ядерные державы начали участвовать в конфликте вокруг Украины на стороне Киева. Приближение НАТО к границам РФ требует корректировок в доктрине.

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Лавров: Россия рассчитывает, что Запад услышал сигнал о новой ядерной доктрине

Скорую редактуру ядерной доктрины президент Владимир Путин анонсировал 25 сентября на совещании с Совбезом. Решение Москвы корректировать стратегический документ связано с агрессивной позицией стран Запада, отмечают в Кремле. Первые комментарии союзников Киева были довольно скомканы, затем в адрес РФ прозвучали резкие заявления, а потом за рубежом и вовсе заговорили об ужасе перед возможностью применения ядерной бомбы.

Николай Рюмин
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