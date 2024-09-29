Песков: Коррекция ядерной доктрины вызвана упорностью «оголтелых голов»

«Трезвые головы» на Западе правильно восприняли российские сигналы о вмешательстве в конфликт, а «оголтелые» продолжили свою политику. Именно это привело к коррекции ядерной доктрины Москвы, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Трезвые головы услышали [сигналы РФ], оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма и весьма негативные последствия для всех», — отметил представитель Кремля.