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29 сентября, 11:55

Задержанную после убийства бизнесвумен из Балаково женщину отпустили

Убитая Наталья Алёшникова (Сизова). Обложка © VK / Наталья Сизова

Убитая Наталья Алёшникова (Сизова). Обложка © VK / Наталья Сизова

Женщину, которую ранее задержали по подозрению в причастности к убийству бизнесвумен Натальи Алёшниковой в городе Балаково Саратовской области, отпустили. Об этом сообщили в пресс-службе Балаковского районного суда.

«Следователь отказался от ходатайства [об избрании меры пресечения], судом прекращено производство по материалу», — приводит ТАСС сообщение суда.

Напомним, женщину задержали 27 сентября. Её подозревали в организации похищения и убийства жительницы Балаково, которая могла иметь интимные связи с её мужем.

Саратовская бизнесвумен регулярного получала угрозы от жены своего любовника
Саратовская бизнесвумен регулярного получала угрозы от жены своего любовника

Как сообщал Life.ru, 24 сентября стало известно, что двое мужчин в масках похитили Наталью Алёшникову, затолкали её в машину и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии автомобиль нашли брошенным в лесу, его замаскировали ветками. Тело Алёшниковой лежало внутри, у неё было перерезано горло. СК рассматривал две основные версии расправы: любовный треугольник и угон автомобиля.

Наталья Демьянова
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