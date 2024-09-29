Задержанную после убийства бизнесвумен из Балаково женщину отпустили

Женщину, которую ранее задержали по подозрению в причастности к убийству бизнесвумен Натальи Алёшниковой в городе Балаково Саратовской области, отпустили. Об этом сообщили в пресс-службе Балаковского районного суда.

«Следователь отказался от ходатайства [об избрании меры пресечения], судом прекращено производство по материалу», — приводит ТАСС сообщение суда.