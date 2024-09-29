Задержанную после убийства бизнесвумен из Балаково женщину отпустили
Убитая Наталья Алёшникова (Сизова). Обложка © VK / Наталья Сизова
Женщину, которую ранее задержали по подозрению в причастности к убийству бизнесвумен Натальи Алёшниковой в городе Балаково Саратовской области, отпустили. Об этом сообщили в пресс-службе Балаковского районного суда.
«Следователь отказался от ходатайства [об избрании меры пресечения], судом прекращено производство по материалу», — приводит ТАСС сообщение суда.
Напомним, женщину задержали 27 сентября. Её подозревали в организации похищения и убийства жительницы Балаково, которая могла иметь интимные связи с её мужем.
Как сообщал Life.ru, 24 сентября стало известно, что двое мужчин в масках похитили Наталью Алёшникову, затолкали её в машину и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии автомобиль нашли брошенным в лесу, его замаскировали ветками. Тело Алёшниковой лежало внутри, у неё было перерезано горло. СК рассматривал две основные версии расправы: любовный треугольник и угон автомобиля.