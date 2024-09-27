Саратовская бизнесвумен регулярного получала угрозы от жены своего любовника
SHOT: Следователи изучают переписки убитой женщины из Балаково и подозреваемой
Следователи изучают переписки бизнесвумен из города Балаково Саратовской области Натальи Алёшниковой и подозреваемой в её Светланы. Предварительно, последняя неоднократно угрожала любовнице своего мужа с разных аккаунтов, пишет SHOT.
Убитая Наталья и подозреваемая Светлана (слева направо). Фото © SHOT
По одной из версий, 53-летняя Светлана заказала 47-летнюю соперницу из ревности. После чего Наталью похитили и зарезали. Подозреваемая сейчас задержана, в ближайшее время ей изберут меру пресечения. Как выяснил SHOT, Светлана занимается хендлингом йоркширских терьеров и зарабатывала на вязке своего кобеля. Также она пыталась следить за своим внешним видом, увлекаясь фитнесом, здоровым питанием и модой.
Напомним, 24 сентября стало известно, что двое мужчин в масках похитили Наталью Алёшникову, затолкали её в машину и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии авто нашли брошенным в лесу, его замаскировали ветками. Тело Алёшниковой лежало внутри с перерезанным горлом. Её супруг объявил награду в 1 млн рублей за информацию об убийцах, а накануне и его самого задержали после допроса. СК рассматривает две основные версии расправы: любовный треугольник и угон.
SHOT