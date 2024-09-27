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27 сентября, 11:01

Саратовская бизнесвумен регулярного получала угрозы от жены своего любовника

SHOT: Следователи изучают переписки убитой женщины из Балаково и подозреваемой

Следователи изучают переписки бизнесвумен из города Балаково Саратовской области Натальи Алёшниковой и подозреваемой в её Светланы. Предварительно, последняя неоднократно угрожала любовнице своего мужа с разных аккаунтов, пишет SHOT.

Убитая Наталья и подозреваемая Светлана (слева направо). Фото © SHOT

Убитая Наталья и подозреваемая Светлана (слева направо). Фото © SHOT

По одной из версий, 53-летняя Светлана заказала 47-летнюю соперницу из ревности. После чего Наталью похитили и зарезали. Подозреваемая сейчас задержана, в ближайшее время ей изберут меру пресечения. Как выяснил SHOT, Светлана занимается хендлингом йоркширских терьеров и зарабатывала на вязке своего кобеля. Также она пыталась следить за своим внешним видом, увлекаясь фитнесом, здоровым питанием и модой.

В заказе убийства саратовской бизнесвумен заподозрили ревнивую жену её любовника
В заказе убийства саратовской бизнесвумен заподозрили ревнивую жену её любовника

Напомним, 24 сентября стало известно, что двое мужчин в масках похитили Наталью Алёшникову, затолкали её в машину и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии авто нашли брошенным в лесу, его замаскировали ветками. Тело Алёшниковой лежало внутри с перерезанным горлом. Её супруг объявил награду в 1 млн рублей за информацию об убийцах, а накануне и его самого задержали после допроса. СК рассматривает две основные версии расправы: любовный треугольник и угон.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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