Саратовская бизнесвумен регулярного получала угрозы от жены своего любовника

Следователи изучают переписки бизнесвумен из города Балаково Саратовской области Натальи Алёшниковой и подозреваемой в её Светланы. Предварительно, последняя неоднократно угрожала любовнице своего мужа с разных аккаунтов, пишет SHOT.

По одной из версий, 53-летняя Светлана заказала 47-летнюю соперницу из ревности. После чего Наталью похитили и зарезали. Подозреваемая сейчас задержана, в ближайшее время ей изберут меру пресечения. Как выяснил SHOT, Светлана занимается хендлингом йоркширских терьеров и зарабатывала на вязке своего кобеля. Также она пыталась следить за своим внешним видом, увлекаясь фитнесом, здоровым питанием и модой.