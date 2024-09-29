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29 сентября, 12:37

В деле экс-замглавы МО Булгакова могут появиться новые фигуранты

Следственный комитет продолжает работу по установлению всех фигурантов дела экс-замминистра обороны РФ генерала Дмитрия Булгакова. Об этом следует из материалов уголовного дела.

«Необходимо установить всех соучастников преступлений, выполнить иные следственные и процессуальные действия, необходимость которых возникнет в ходе следствия», передаёт документ ТАСС.

Суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве генералу Булгакову до 25 декабря
Суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве генералу Булгакову до 25 декабря

Напомним, что 69-летнего Дмитрия Булгакова задержали в конце июля 2024 года. 7 августа стало известно, что генералу армии предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Офицера подозревают в поставках некачественного питания по завышенным ценам для ВС РФ. Следствие полагает, что сумма ущерба от его действий — 49 млн рублей. Сейчас он находится в СИЗО.

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Wikipedia / Mil.ru

Мария Любицкая
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