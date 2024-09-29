В деле экс-замглавы МО Булгакова могут появиться новые фигуранты
Следственный комитет продолжает работу по установлению всех фигурантов дела экс-замминистра обороны РФ генерала Дмитрия Булгакова. Об этом следует из материалов уголовного дела.
«Необходимо установить всех соучастников преступлений, выполнить иные следственные и процессуальные действия, необходимость которых возникнет в ходе следствия», — передаёт документ ТАСС.
Напомним, что 69-летнего Дмитрия Булгакова задержали в конце июля 2024 года. 7 августа стало известно, что генералу армии предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Офицера подозревают в поставках некачественного питания по завышенным ценам для ВС РФ. Следствие полагает, что сумма ущерба от его действий — 49 млн рублей. Сейчас он находится в СИЗО.
Wikipedia / Mil.ru