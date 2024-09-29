Экс-замглавы МО Булгаков препятствует расследованию по делу о мошенничестве

Экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков препятствует расследованию дела о мошенничестве в особо крупном размере. Это следует из материалов дела.

«Согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — передаёт из материалов дела ТАСС.