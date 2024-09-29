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29 сентября, 13:29

Экс-замглавы МО Булгаков препятствует расследованию по делу о мошенничестве

Экс-замминистр обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Обложка © ТАСС / Юлия Морозова

Экс-замминистр обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Обложка © ТАСС / Юлия Морозова

Экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков препятствует расследованию дела о мошенничестве в особо крупном размере. Это следует из материалов дела.

«Согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — передаёт из материалов дела ТАСС.

Также в материалах дела уточняется, что фигуранты, причастные к делу, могут сбежать за границу и продолжать заниматься преступной деятельностью.

В деле экс-замглавы МО Булгакова могут появиться новые фигуранты
В деле экс-замглавы МО Булгакова могут появиться новые фигуранты

Напомним, что 69-летнего Дмитрия Булгакова задержали в конце июля 2024 года. 7 августа стало известно, что генералу армии предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Офицера подозревают в поставках некачественного питания по завышенным ценам для ВС РФ. Следствие полагает, что сумма ущерба от его действий — 49 млн рублей. Сейчас он находится в СИЗО.

Мария Любицкая
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