Меликов раскрыл одну из причин взрыва на АЗС в Махачкале

Возможной причиной взрыва на АЗС в Дагестане стало состояние газопровода, который обслуживало ОАО «Даггаз». Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов, отметив, что не обошлось и без человеческого фактора.

«Эта трагедия унесла жизни наших земляков. Все аварийно-спасательные мероприятия завершены. Причину взрыва устанавливает следствие, но уже сейчас можно сказать, что без человеческого фактора не обошлось», — передаёт его слова пресс-служба главы Дагестана.