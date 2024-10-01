Меликов раскрыл одну из причин взрыва на АЗС в Махачкале
Меликов: Человеческий фактор является одной из причин взрыва на АЗС в Дагестане
Последствия взрыва на АЗС в Махачкале. Обложка © ТАСС /Гаджибалаев Гянжеви
Возможной причиной взрыва на АЗС в Дагестане стало состояние газопровода, который обслуживало ОАО «Даггаз». Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов, отметив, что не обошлось и без человеческого фактора.
«Эта трагедия унесла жизни наших земляков. Все аварийно-спасательные мероприятия завершены. Причину взрыва устанавливает следствие, но уже сейчас можно сказать, что без человеческого фактора не обошлось», — передаёт его слова пресс-служба главы Дагестана.
Кроме того, политик осудил выявленные в нескольких городах празднества, которые проводились в день памяти по жертвам трагедии 28 сентября. Он напомнил главам муниципалитетов о необходимости придерживаться более жёсткой позиции.
Напомним, 27 сентября на одной из АЗС в пригороде Махачкалы прогремели два мощных взрыва. Погибли 13 человек. Пострадало более 20. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители задержали фактического владельца АЗС. Семьям погибших при взрыве выплатят от властей по миллиону рублей.