Росавиация сертифицировала первый в России аграрный дрон S-80

В России сертифицировали первый разработанный компанией «Транспорт будущего» аграрный дрон, полезная нагрузка которого составляет 40 кг. Информация об этом была опубликована на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Агродрон S-80 стал первым беспилотником, получившим сертификат типа в рамках поручений президента. Если взять активную фазу сертификации, она заняла около полугода — это близко к тому сроку, который предполагается нацпроектом «Беспилотные авиационные системы», — заявил глава агентства Дмитрий Ядров.

В публикации также говорится, что производственные площадки «Транспорта будущего» в Самарской области и Белгородчине в общей сложности будут ежемесячно производить 200 S-80 до конца 2024 года. В 2025 году это значение возрастёт до 500 штук в месяц. Сейчас компания работает над получением сертификата для отдельной модели S-80, которая будет специализироваться на доставке грузов и сможет перевозить посылки до 20 килограмм на расстояние до 15 километров.

S-80 стал первой российской беспилотной авиационной системой вертолётного типа, получившей лётный сертификат Росавиации. Задача дрона — точечное внесение удобрений и средств для защиты растений. Аппарат обладает полезной нагрузкой в 40 килограммов и способен обрабатывать до 18 гектаров в час.