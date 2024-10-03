Врачи подключили к ИВЛ парня, прыгнувшего из окна при взрыве в ЖК «Селигер Сити»
Пострадавший при пожаре в Москве. Обложка © SHOT
В Москве врачи подключили к аппарату ИВЛ 25-летнего Дениса, который выпрыгнул из окна пятого этажа во время пожара в ЖК «Селигер Сити». Сейчас пострадавший в коме в тяжёлом состоянии, сообщает SHOT.
Мужчину погрузили в медикаментозный сон минимум на три дня, чтобы избежать осложнений из-за повреждения головного мозга. При падении Денис сильно травмировал голову и получил множественные переломы. Известно, что он снимал квартиру рядом с той, где начался пожар. Предположительно, виновник трагедии специально устроил возгорание из-за своей депрессии после ухода жены.
Напомним, в ночь на 30 сентября в столичном ЖК «Селигер Сити» случился пожар. Из полыхающей квартиры вылетали газовые баллоны и звучали взрывы. Один житель погиб, двое получили травмы. Один из пострадавших — 25-летний Денис, который выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от огня. Его прооперировали. Правоохранители завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Предположительно, пожар устроил хозяин квартиры, так как недавно от него ушла жена и забрала детей. А баллоны были завезены в квартиру накануне ЧП.