Врачи подключили к ИВЛ парня, прыгнувшего из окна при взрыве в ЖК «Селигер Сити»

В Москве врачи подключили к аппарату ИВЛ 25-летнего Дениса, который выпрыгнул из окна пятого этажа во время пожара в ЖК «Селигер Сити». Сейчас пострадавший в коме в тяжёлом состоянии, сообщает SHOT .

Мужчину погрузили в медикаментозный сон минимум на три дня, чтобы избежать осложнений из-за повреждения головного мозга. При падении Денис сильно травмировал голову и получил множественные переломы. Известно, что он снимал квартиру рядом с той, где начался пожар. Предположительно, виновник трагедии специально устроил возгорание из-за своей депрессии после ухода жены.