Израиль хочет ликвидировать инфраструктуру «Хезболла» на юге Ливана
ЦАХАЛ планирует в ходе наземной операции на юге Ливана полностью ликвидировать военную инфраструктуру группировки «Хезболла» и предотвратить любые попытки восстановления. Об этом сообщил начальник Генштаба израильских вооружённых сил Герци Халеви после оперативного совещания на границе с Ливаном.
«Мы полны решимости уничтожить эту инфраструктуру и ликвидировать любого, кто там присутствует. Мы не допустим закрепления «Хезболла» в этих местах», — цитирует военного пресс-служба ЦАХАЛ.
Напомним, 1 октября Израиль начал военную операцию в Ливане: артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары, также была задействована авиация. Жертвами бомбардировок стали 95 человек. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. А вечером 1 октября Иран устроил массированный обстрел еврейского государства.
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