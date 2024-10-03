Израиль хочет ликвидировать инфраструктуру «Хезболла» на юге Ливана

ЦАХАЛ планирует в ходе наземной операции на юге Ливана полностью ликвидировать военную инфраструктуру группировки «Хезболла» и предотвратить любые попытки восстановления. Об этом сообщил начальник Генштаба израильских вооружённых сил Герци Халеви после оперативного совещания на границе с Ливаном.