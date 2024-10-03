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3 октября, 18:27

Израиль хочет ликвидировать инфраструктуру «Хезболла» на юге Ливана

ЦАХАЛ планирует в ходе наземной операции на юге Ливана полностью ликвидировать военную инфраструктуру группировки «Хезболла» и предотвратить любые попытки восстановления. Об этом сообщил начальник Генштаба израильских вооружённых сил Герци Халеви после оперативного совещания на границе с Ливаном.

«Мы полны решимости уничтожить эту инфраструктуру и ликвидировать любого, кто там присутствует. Мы не допустим закрепления «Хезболла» в этих местах», — цитирует военного пресс-служба ЦАХАЛ.

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Напомним, 1 октября Израиль начал военную операцию в Ливане: артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары, также была задействована авиация. Жертвами бомбардировок стали 95 человек. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. А вечером 1 октября Иран устроил массированный обстрел еврейского государства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Александра Мышляева
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