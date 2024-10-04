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4 октября, 13:59

«Кунг-фу хомяк» из Бурятии милейше отпугнул зеваку и попал на видео

Babr Mash: В Бурятии местный житель встретился с «владеющим кунг-фу» хомяком

В Бурятии местный житель повстречал на дороге «боевого» хомяка. Испуганный зверёк всеми силами старался напугать более крупного соперника, однако, осознав неминуемое поражение, ретировался. Момент «знакомства» попал на видео, его публикует телеграм-канал Babr Mash.

В Бурятии местный житель встретил «боевого» хомяка. Видео © Telegram / Babr Mash

Видно, как испуганный зверёк всеми силами старается напугать мужчину. Правда, получается у него не страшно, а очень мило.

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Обложка ©

Telegram / Babr Mash

Мария Любицкая
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