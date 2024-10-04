«Кунг-фу хомяк» из Бурятии милейше отпугнул зеваку и попал на видео

В Бурятии местный житель повстречал на дороге «боевого» хомяка. Испуганный зверёк всеми силами старался напугать более крупного соперника, однако, осознав неминуемое поражение, ретировался. Момент «знакомства» попал на видео, его публикует телеграм-канал Babr Mash.