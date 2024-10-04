«Кунг-фу хомяк» из Бурятии милейше отпугнул зеваку и попал на видео
Babr Mash: В Бурятии местный житель встретился с «владеющим кунг-фу» хомяком
В Бурятии местный житель повстречал на дороге «боевого» хомяка. Испуганный зверёк всеми силами старался напугать более крупного соперника, однако, осознав неминуемое поражение, ретировался. Момент «знакомства» попал на видео, его публикует телеграм-канал Babr Mash.
В Бурятии местный житель встретил «боевого» хомяка. Видео © Telegram / Babr Mash
Видно, как испуганный зверёк всеми силами старается напугать мужчину. Правда, получается у него не страшно, а очень мило.
Ранее Life.ru сообщал, что стая косаток застряла на мелководье у села Устьевое в Камчатском крае. Чтобы уплыть в открытое море им пришлось ждать прилива. Люди полдня поливали их водой, чтобы животные не высохли, после чего те последовали в сторону моря, однако вновь попали в ловушку. В конечном счёте им удалось выйти в открытое море.
Telegram / Babr Mash