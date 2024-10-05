В Грузии появились первые иноагенты
В Грузии первые 15 неправительственных организаций получили статус иноагента
В Грузии пятнадцать неправительственных организаций (НПО) были внесены в реестр иноагентов. Об этом сообщается на официальном сайте портала.
Уточняется, что добровольно заявки на регистрацию в реестре организаций, которые «проводят интересы иностранной силы», подали 476 НПО и СМИ. В перечень попали украинские платформы, молодёжные, культурные и религиозные организации, центры по борьбе с раком и помощи животным. Все НПО предоставили необходимую документацию о 20% финансировании из-за рубежа. Добровольный приём заявок длился с 1 августа по 2 сентября.
Министерство юстиции Грузии поместило 15 организаций в указанный реестр после изучения их заявок и установления того, что они действительно подпадают под действие нового закона – «О прозрачности иностранного влияния». Штраф за уклонение от регистрации — 25 тысяч лари (примерно 867 тысяч рублей).
Напомним, что парламент Грузии принял резонансный закон об иноагентах 14 мая. Перед этим в стране шли массовые протесты, которые заканчивались стычками с правоохранителями. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пыталась противостоять нововведению и наложила на него вето, однако депутаты смогли обойти ограничение. Нормативный акт вступил в силу 3 июня.
Shutterstock / FOTODOM / Evgeniya Telennaya