В Грузии появились первые иноагенты

В Грузии пятнадцать неправительственных организаций (НПО) были внесены в реестр иноагентов. Об этом сообщается на официальном сайте портала.

Уточняется, что добровольно заявки на регистрацию в реестре организаций, которые «проводят интересы иностранной силы», подали 476 НПО и СМИ. В перечень попали украинские платформы, молодёжные, культурные и религиозные организации, центры по борьбе с раком и помощи животным. Все НПО предоставили необходимую документацию о 20% финансировании из-за рубежа. Добровольный приём заявок длился с 1 августа по 2 сентября.