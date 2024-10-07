Похищенного из Ярославского зоопарка кенгурёнка вернут в семью в конце недели
Кенгурёнка Кроша, похищенного в Ярославле, вернут в семью в конце этой недели, сообщил директор зоопарка Теймураз Бараташвили. По его словам, оба найденных и изъятых у преступника малыша в настоящее время находятся в ветеринарной клинике Ярославского зоопарка и завершают курс реабилитации.
Видео © Telegram / Ярославский зоопарк
«Каждый из наших сотрудников пропустил это через своё сердце, свою душу. Для меня лично представить то, что кому-то придёт в голову бредовая идея зайти в вольер и забрать у родителей такого замечательного нашего Кроша, было просто невообразимо», — отметил Бараташвили в видео, опубликованном в пресс-службе зоопарка.
Он также сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о возвращении второго кенгурёнка, который находится на передержке, в зоопарк Калужской области. Бараташвили добавил, что это произойдет в ближайшем будущем.
Напомним, 1 октября стало известно, что за неделю из двух зоопарков были похищены три детёныша кенгуру: один в Ярославле, ещё двое — под Калугой. Позже похитителя задержали. Оказалось, что одно животное он уже продал в Москве, а второе хотел обменять на обезьяну. К сожалению, третий малыш скончался. МВД опубликовало видео задержания негодяя. Им оказался лилипут.
Telegram / Ярославский зоопарк