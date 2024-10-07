Похищенного из Ярославского зоопарка кенгурёнка вернут в семью в конце недели

Кенгурёнка Кроша, похищенного в Ярославле, вернут в семью в конце этой недели, сообщил директор зоопарка Теймураз Бараташвили. По его словам, оба найденных и изъятых у преступника малыша в настоящее время находятся в ветеринарной клинике Ярославского зоопарка и завершают курс реабилитации.

Видео © Telegram / Ярославский зоопарк

«Каждый из наших сотрудников пропустил это через своё сердце, свою душу. Для меня лично представить то, что кому-то придёт в голову бредовая идея зайти в вольер и забрать у родителей такого замечательного нашего Кроша, было просто невообразимо», — отметил Бараташвили в видео, опубликованном в пресс-службе зоопарка.