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10 октября, 10:20

СК возбудил дело после пожара с двумя погибшими в «Доме-корабле» в Москве

Последствия пожара в «Доме-корабле» в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Последствия пожара в «Доме-корабле» в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек во время пожара в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по столице.

Последствия пожара в «Доме-корабле» в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

«По факту гибели двух человек в результате пожара на юге Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — указано в сообщении.

В СК дополнили, что был назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

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Напомним, что пожар в знаменитом «Доме-корабле» в Москве произошёл рано утром 10 октября. Всего сотрудники МЧС спасли 14 человек, ещё около 80 вышли из здания самостоятельно. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Внутри пылавшей квартиры нашли тела мужчины и женщины. По данным Life.ru, они — маломобильные пенсионеры. За ними должна была ухаживать сиделка. В Следственном Комитете назвали предварительной причиной вспыхнувшего пожара неисправную проводку.

Дарья Нарыкова
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