СК возбудил дело после пожара с двумя погибшими в «Доме-корабле» в Москве

В Москве возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек во время пожара в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по столице.

Последствия пожара в «Доме-корабле» в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

«По факту гибели двух человек в результате пожара на юге Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — указано в сообщении.