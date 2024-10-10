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10 октября, 15:36

Эксперт рассказал, почему тела альпинистов обычно не забирают с высоты от 7000 метров

Эксперт Ярин: Снимать тела альпинистов с высоты от 7000 метров дорого и опасно

Гора Дхаулагири в Непале. Фото © Wikipedia / Solundir

Гора Дхаулагири в Непале. Фото © Wikipedia / Solundir

Тела погибших в горах альпинистов с высоты от 7000 метров почти не снимают: это очень дорого и опасно, поэтому на склонах восьмитысячников остаётся много трупов. Об этом рассказал эксперт Михаил Ярин в беседе с «Инфо24».

«Трупы с высоты от 7000 метров почти не снимают. Очень дорого и опасно», — пояснил эксперт.

Маг назвал главную опасность горы Дхаулагири в Непале, где погибли пятеро российских альпинистов
Маг назвал главную опасность горы Дхаулагири в Непале, где погибли пятеро российских альпинистов

Напомним, что пятеро альпинистов из России погибли 6 октября во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. На гору планировали подняться шесть человек, но в последний момент Валерий Шамало решил вернуться в лагерь из-за недомогания. Life.ru собрал все подробности трагедии. Известно, что один из погибших — Александр Душейко — повторил судьбу своего отца, который также сорвался с горы в Таджикистане. Сейчас тела россиян пытаются эвакуировать с горы. Стоимость такой операции — около 16,3 млн рублей. Она запланирована на пятницу.

Алена Пенчугина
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