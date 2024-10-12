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12 октября, 13:43

В МВД назвали целью нападавших на патруль замруководителя ЦПЭ Хамхоева

Преступники напали на экипаж полиции в Ингушетии для убийства заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Адама Хамхоева. Об этом заявили в ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

На данный момент в республике действует план «Перехват», все полицейские разыскивают нападавших. Криминалисты нашли на месте около сотни гильз.

Глава Ингушетии прокомментировал нападение на силовиков
Глава Ингушетии прокомментировал нападение на силовиков

Напомним, 11 октября рассказали о стрельбе на дороге в Ингушетии, три человека скончались. Нападавшие начали стрелять по полицейским и сбежали с места происшествия. Там был объявлен план «Перехват». Заведено уголовное дело. Чуть позже в МВД обнародовали личности погибших, один из них был сотрудником патрульно-постовой службы. Данный вопрос лично контролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Life.ru

Николай Рюмин
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