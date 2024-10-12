В МВД назвали целью нападавших на патруль замруководителя ЦПЭ Хамхоева
Преступники напали на экипаж полиции в Ингушетии для убийства заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Адама Хамхоева. Об этом заявили в ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
На данный момент в республике действует план «Перехват», все полицейские разыскивают нападавших. Криминалисты нашли на месте около сотни гильз.
Напомним, 11 октября рассказали о стрельбе на дороге в Ингушетии, три человека скончались. Нападавшие начали стрелять по полицейским и сбежали с места происшествия. Там был объявлен план «Перехват». Заведено уголовное дело. Чуть позже в МВД обнародовали личности погибших, один из них был сотрудником патрульно-постовой службы. Данный вопрос лично контролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Life.ru