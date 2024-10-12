Названа возможная причина мощного взрыва на заправке в Грозном

Предварительной причиной взрыва на заправке в Грозном названо нарушение техники безопасности. Вероятно, ошибка была совершена при перекачке топлива. Об этом сообщили в оперативных службах.

«По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.