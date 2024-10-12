Названа возможная причина мощного взрыва на заправке в Грозном
ТАСС: Взрыв на АГЗС в Грозном мог произойти из-за нарушения техники безопасности
Предварительной причиной взрыва на заправке в Грозном названо нарушение техники безопасности. Вероятно, ошибка была совершена при перекачке топлива. Об этом сообщили в оперативных службах.
«По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
Напомним, днём 12 октября на одной из АЗС Грозного прогремел взрыв. Предварительно, катализатором взрыва послужило возгорание цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома. В результате ЧП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ещё пять человек пострадали. Пожар, возникший после взрыва на АЗС, ликвидировали.
Telegram / МЧС России