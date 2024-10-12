Стал известен владелец взорвавшейся в Грозном АЗС

Владельцем взорвавшейся заправки в Грозном оказался 48-летний предприниматель Салман М. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, кроме заправки «Лидер», в собственности бизнесмена находятся три медицинские компании, также он является совладельцем фирмы, которая работает в сфере ЖКХ и генеральным директором риэлторской конторы. Сейчас местонахождение мужчины устанавливается.