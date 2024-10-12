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12 октября, 13:53

Стал известен владелец взорвавшейся в Грозном АЗС

SHOT: Владельцем взорвавшейся в Грозном АЗС оказался местный 48-летний бизнесмен

Владельцем взорвавшейся заправки в Грозном оказался 48-летний предприниматель Салман М. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, кроме заправки «Лидер», в собственности бизнесмена находятся три медицинские компании, также он является совладельцем фирмы, которая работает в сфере ЖКХ и генеральным директором риэлторской конторы. Сейчас местонахождение мужчины устанавливается.

Напомним, днём 12 октября на одной из АЗС в Грозном прогремел взрыв. Предварительно, это произошло после возгорания цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома. В результате ЧП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ещё пять человек пострадали. Пожар, возникший после взрыва на АЗС, ликвидирован.

Названа возможная причина мощного взрыва на заправке в Грозном
Названа возможная причина мощного взрыва на заправке в Грозном
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SHOT

Никита Никонов
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