Стал известен владелец взорвавшейся в Грозном АЗС
SHOT: Владельцем взорвавшейся в Грозном АЗС оказался местный 48-летний бизнесмен
Владельцем взорвавшейся заправки в Грозном оказался 48-летний предприниматель Салман М. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, кроме заправки «Лидер», в собственности бизнесмена находятся три медицинские компании, также он является совладельцем фирмы, которая работает в сфере ЖКХ и генеральным директором риэлторской конторы. Сейчас местонахождение мужчины устанавливается.
Напомним, днём 12 октября на одной из АЗС в Грозном прогремел взрыв. Предварительно, это произошло после возгорания цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома. В результате ЧП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ещё пять человек пострадали. Пожар, возникший после взрыва на АЗС, ликвидирован.