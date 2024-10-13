Ушаков раскрыл секрет, что за «хороший турецкий подарок» Эрдоган прислал Путину

«Я могу сказать, что это красивая ваза. Сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Поэтому как-то к этому особое внимание было привлечено», — сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину.