Ушаков раскрыл секрет, что за «хороший турецкий подарок» Эрдоган прислал Путину
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому лидеру Владимиру Путину красивую вазу на день рождения 7 октября. О презенте рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения. Видео © Telegram / «ЗАРУБИН»
«Я могу сказать, что это красивая ваза. Сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Поэтому как-то к этому особое внимание было привлечено», — сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
Напомним, 7 октября свой день рождения отметил президент России Владимир Путин. Поздравляли нашего лидера все — граждане, военнослужащие в зоне СВО и лидеры стран мира. Например, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Владимира Владимировича «самым дорогим другом», а Реджеп Тайип Эрдоган лично позвонил имениннику и прислал «хороший турецкий подарок». В Китае же в честь праздника устроили грандиозное шоу дронов.