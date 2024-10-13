Российский депутат отсудил у General Motors 300 млн рублей и привлёк внимание прокуратуры

Руководитель совета отделения «Справедливой России» из Мурманской области, предприниматель Руслан Белашов направил иск американской компании General Motors (GM) из-за своего Cadillac, который приходится постоянно чинить, и внезапно смог отсудить 300 миллионов рублей. После такого успеха прокуратура заподозрила его в отмывании средств, пишет Mash.

Машину парламентарий приобрёл в 2018-м году, брал у дилера с гарантией на 3 года. К концу этого срока внедорожнику ощутимо поплохело: из двигателя стали доноситься стуки, сиденья начали скрипеть и дребезжать, а крыша дала течь.

Предприниматель решил разбираться с ситуацией через суд. Его иск был принят к рассмотрению во второй половине 2022 года, в тот момент компания General Motors (официальный импортёр) уходила с российского рынка. Суд постановил так: автопроизводителя обязали выплатить истцу 38 миллионов рублей, плюс 1% от суммы за каждый день неисполнения решения. К настоящему моменту сумма выплаты достигла 300 миллионов рублей.