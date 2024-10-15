Кремль восхищён смелостью одесситки, вывесившей флаг России на памятнике
Песков: Поступок одесситки, вывесившей флаг РФ, является очень смелым
Одесситка пытается повесить триколор на постамент памятника Екатерине II. Обложка © Telegram / Одесса INFO Новости | Одеса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал случай с женщиной, которая попыталась повесить флаг России на постамент снесённого памятника Екатерине II в Одессе. Он восхищён смелостью отважной противницы киевского режима.
«Действительно, поступок очень смелый, помочь мы ей ничем сейчас не можем», — объяснил представитель Кремля журналистам.
Напомним, что в сеть попало видео с бойкой одесситкой, которое «взорвало» местные паблики в начале октября. Женщина попыталась повесить российский флаг на постамент памятника императрице Екатерине II. Даже толпа агрессивных украинцев не напугала молодую женщину, которая в итоге произнесла пламенную речь в поддержку России, наговорив на уголовное дело. Спустя несколько дней появилась информация о якобы гибели одесситки. Правда её уже успела опровергнуть мать девушки.