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15 октября, 10:16

Кремль восхищён смелостью одесситки, вывесившей флаг России на памятнике

Песков: Поступок одесситки, вывесившей флаг РФ, является очень смелым

Одесситка пытается повесить триколор на постамент памятника Екатерине II. Обложка © Telegram / Одесса INFO Новости | Одеса

Одесситка пытается повесить триколор на постамент памятника Екатерине II. Обложка © Telegram / Одесса INFO Новости | Одеса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал случай с женщиной, которая попыталась повесить флаг России на постамент снесённого памятника Екатерине II в Одессе. Он восхищён смелостью отважной противницы киевского режима.

«Действительно, поступок очень смелый, помочь мы ей ничем сейчас не можем», — объяснил представитель Кремля журналистам.

Задержанная одесситка с флагом России призналась в поддержке Путина
Задержанная одесситка с флагом России призналась в поддержке Путина

Напомним, что в сеть попало видео с бойкой одесситкой, которое «взорвало» местные паблики в начале октября. Женщина попыталась повесить российский флаг на постамент памятника императрице Екатерине II. Даже толпа агрессивных украинцев не напугала молодую женщину, которая в итоге произнесла пламенную речь в поддержку России, наговорив на уголовное дело. Спустя несколько дней появилась информация о якобы гибели одесситки. Правда её уже успела опровергнуть мать девушки.

Наталья Афонина
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