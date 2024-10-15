Володин призвал депутатов сперва «думать головой», а потом озвучивать инициативы

Депутатам ГД РФ стоит «думать головой», прежде чем, преследуя собственные интересы, предавать огласке через СМИ свои идеи. Все законодательные инициативы сначала необходимо прорабатывать в составе фракций, а уже потом предлагать. Такое заявление во время пленарного заседания сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Многие подчеркивали необходимость более профессиональной работы с законодательными инициативами, с выдвижением законодательных идей, инициатив, предложений. <…> Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений, не надо вносить в общество тревогу. <…> Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в телеграм-каналах и других средствах массовой информации», — сказал спикер нижней палаты парламента.

По словам председателя ГД, россияне относятся к депутатским инициативам с большой серьёзностью и не воспринимают их, как способ парламентариев привлечь к себе внимание, полагая, что раз то или иное предложение было высказано, то Госдума его рассмотрит. В связи с этим он призвал депутатов перед оглаской своих предложений обсуждать их внутри фракций, которые ответственны за политические идеи своих депутатов, так как это влияет на поддержку партии избирателями и её рейтинг. Он также призвал фракции оперативно реагировать на подобные ситуации, либо поддерживая идеи, либо выступая против.

Вдобавок, Володин призвал дополнительно прорабатывать законодательные инициативы в профильных комитетах ГД и обсуждать их с кабмином, отталкиваясь при этом от мнения избирателей. Он подчеркнул, что время пустых заявлений осталось в прошлом.