Глава СРЗП Миронов призвал проверить на экстремизм идею налога на бездетность

Инициативу по введению налога на бездетность необходимо проверить на предмет экстремизма. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм. <...> Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи», — говорится в его посте.