Глава СРЗП Миронов призвал проверить на экстремизм идею налога на бездетность
Инициативу по введению налога на бездетность необходимо проверить на предмет экстремизма. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм. <...> Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи», — говорится в его посте.
Он также прокомментировал и предложение главы Института социально-экономических исследований Финансового университета при российском правительстве Алексея Зубца, который заявил, что ставки этого налога для бездетных семей должны составлять по 30-40 тысяч рублей ежемесячно. Миронов выразил надежду, что высокопоставленные либеральные финансисты не воспользуются такой «подсказкой».
Напомним, автором скандального предложения ввести налог на бездетность, похожий на тот, что был в СССР, стал депутат ГД Андрей Гурулёв. Парламентарий полагает, что полученные со сбора средства можно будет передавать в качестве поддержки для детских домов и сирот. Проблематика идеи в том, что этот налог распространится и на тех россиян, которые не могут иметь потомство по медицинским обстоятельствам. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выступил против предложения, заявив, что такой сбор никак не поможет повысить рождаемость в стране. Читатели Life.ru раскритиковали инициативу, как и омбудсмен по правам ребёнка в столице РФ Ольга Ярославская. Кроме того, с целесообразностью введения такого налога не согласились и в РПЦ.
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