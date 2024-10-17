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17 октября, 10:22

В Приморье врачи спасли девушку, которая потеряла половину всего объёма крови

Медики Приморья спасли 21-летнюю девушку, которая плашмя упала со скалы. Она получила сильные травмы и потеряла много крови, сообщили в пресс-службе Находкинской городской больницы.

Девушка из Дальнереченска сорвалась со скалы в Триозёрье и рухнула на каменный выступ. Её экстренно госпитализировали в реанимацию, там установили разрыв селезёнки и сильнейшее внутреннее кровотечение. Шансы на спасение уменьшались с каждой минутой.

«Чтобы спасти пациентке жизнь, выход оставался только один — удалить повреждённый орган. Больная потеряла около полутора литров крови, для восполнения её объёма потребовались переливания», — пояснил заведующий отделением хирургии Владимир Сапожников.

Операцию успешно провели за один час, после того девушка проходила лечение в течение 12 дней. Сейчас её здоровью ничего не угрожает.

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Недавно в Непале погибла группа из пяти российских альпинистов. Они сорвались со склона горы Дхаулагири. Life.ru размещал материал с подробностями трагедии. Позже отметили, что один из альпинистов — Александр Душейко — погиб также, как и его отец, который рухнул со скалы в Таджикистане. Попытки эвакуировать тела россиян предпринимались несколько раз, однако погода и проволочки подрядчиков не позволяли этого сделать. Тем не менее, тела россиян спустили со склона горы.

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Life.ru

Николай Рюмин
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