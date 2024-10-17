В Приморье врачи спасли девушку, которая потеряла половину всего объёма крови

Медики Приморья спасли 21-летнюю девушку, которая плашмя упала со скалы. Она получила сильные травмы и потеряла много крови, сообщили в пресс-службе Находкинской городской больницы.

Девушка из Дальнереченска сорвалась со скалы в Триозёрье и рухнула на каменный выступ. Её экстренно госпитализировали в реанимацию, там установили разрыв селезёнки и сильнейшее внутреннее кровотечение. Шансы на спасение уменьшались с каждой минутой.

«Чтобы спасти пациентке жизнь, выход оставался только один — удалить повреждённый орган. Больная потеряла около полутора литров крови, для восполнения её объёма потребовались переливания», — пояснил заведующий отделением хирургии Владимир Сапожников.