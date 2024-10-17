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17 октября, 10:11

«Зима близко»: Зеленский нагнал таинственности в Брюсселе и попросил новые системы ПВО

Зеленский в Европейском Совете заявил, что украинцев ждёт «опасная» зима

Владимир Зеленский заявил в Европейском Совете, что украинцев ждёт «опасная» зима. При этом он попросил новые системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Зима близко. Для нас это всегда опасно, когда зима приближается, поэтому мы должны приготовить наше домашнее задание, нам предстоит много сделать. Но нам остро необходимо ПВО, я не могу сейчас раскрыть больше деталей. Вот почему я здесь», — заявил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский отправился представлять свой «план победы» в Брюссель. Накануне он презентовал документ в Верховной раде. План состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений (их содержание, кстати, уже разболтал Подоляк). В Госдуме выступление Зеленского назвали бенефисом в театре марионеток, а сам план — белогорячечным бредом. На Западе же отреагировали на план сдержанно, а некоторые и вовсе призвали к миру.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Никита Никонов
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