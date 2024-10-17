«Зима близко»: Зеленский нагнал таинственности в Брюсселе и попросил новые системы ПВО

«Зима близко. Для нас это всегда опасно, когда зима приближается, поэтому мы должны приготовить наше домашнее задание, нам предстоит много сделать. Но нам остро необходимо ПВО, я не могу сейчас раскрыть больше деталей. Вот почему я здесь», — заявил Зеленский.