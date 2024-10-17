Друзья возможного подрывника авто хозяина «Гадкого койота» объяснили, откуда у него целый арсенал

Совладельца бара «Гадкий койот» Виталия Слободяника, которого подозревают в попытке подрыва автомобиля бизнес-партнёра в Москве, арестовали до 15 декабря. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Друг Виталия Слободяника рассказал, что мужчина увлекается спортивной стрельбой. Видео © Telegram / SHOT

В ходе заседания бывший белорусский спецназовец заявил, что не признаёт вину, он сослался на 51-ю статью и отказался давать показания, а также потребовал назначить ему домашний арест.