Друзья возможного подрывника авто хозяина «Гадкого койота» объяснили, откуда у него целый арсенал
Суд арестовал совладельца «Гадкого койота», обвиняемого в подрыве авто в Москве
Виталий Слободяник в суде в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Совладельца бара «Гадкий койот» Виталия Слободяника, которого подозревают в попытке подрыва автомобиля бизнес-партнёра в Москве, арестовали до 15 декабря. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Друг Виталия Слободяника рассказал, что мужчина увлекается спортивной стрельбой. Видео © Telegram / SHOT
В ходе заседания бывший белорусский спецназовец заявил, что не признаёт вину, он сослался на 51-ю статью и отказался давать показания, а также потребовал назначить ему домашний арест.
В суд Слободяник приехал, заручившись поддержкой адвоката. По словам юриста, совладелец «Гадкого койота» владел арсеналом оружия на законных основаниях. Друзья бизнесмена пояснили, что Слободяник увлекается спортивной стрельбой, поэтому у него есть разрешения на оружие. Также в суд приехала супруга подозреваемого, которая махала ему рукой и слала воздушные поцелуи.
Напомним, что 15 октября СВУ, лежавшее в пакете на капоте внедорожника TANK, сдетонировало на Профсоюзной улице в Москве. В ходе расследования была установлена личность владельца. Им оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец бара «Гадкий Койот». Сразу после взрыва истекающий кровью хозяин внедорожника спасал раненого сына. Также среди пострадавших сосед, который находился в момент взрыва рядом с машиной.