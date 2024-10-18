Сменили пушки на трости: Как сегодня выглядят 10 самых популярных актёров из боевиков 90-х

В 90-х годах боевики царили на экранах, а их герои были настоящими кумирами миллионов. Жан-Клод Ван Дамм, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер — эти имена были синонимами крутости, мужественности и силы. Они взрывали машины, дрались голыми руками и спасали мир от злодеев, заставляя зрителей, затаив дыхание, следить за каждым их движением.

Но время, как известно, неумолимо. В то время как эти фильмы по-прежнему транслируют по телевизору, их герои давно сменили шорты на пиджаки и обменяли пушки на трости. Как же выглядят наши былые кумиры из 90-х? Давайте заглянем в прошлое и узнаем, как время изменило лица и тела секс-символов боевиков и как они выглядят сегодня. Тем более что есть повод — Жан-Клоду Ван Дамму исполняется 64 года.

Жан-Клод Ван Дамм, 64 года

Жан-Клоду Ван Дамму исполнилось 64 года. Фото © kino-teatr, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jcvd

Жан-Клод Ван Дамм — это настоящий человек-легенда! Он не просто актёр, а настоящий универсал: чемпион по карате и кикбоксингу, обладатель титула «Мистер Бельгия», трижды чемпион мира, сценарист, режиссёр, продюсер, каскадёр, культурист. И это ещё не всё! Ван Дамм получил звание самого желанного мужчины трижды! Он снялся более чем в 50 фильмах и провёл 55 боёв, проиграв лишь один. Хотя пик его славы уже позади, он продолжает активно работать в кино, часто сам пишет сценарии, ставит фильмы и даже продюсирует их. Сегодня Ван Дамму исполняется 64 года. Давайте вспомним, какие фильмы с его участием стали культовыми!

В каких фильмах снимался: «Кровавый спорт» (1988) — дебют Жан-Клода Ван Дамма в боевиках; фильм, который принёс ему международную славу.

«Кикбоксёр» (1989) — культовый боевик, где актёр в роли бойца, который мстит за своего брата.

«Универсальный солдат» (1992) — фильм о суперсолдатах, где Ван Дамм играет вместе с Дольфом Лундгреном.

«Двойной удар» (1991).

Арнольд Шварценеггер, 77 лет

Как выглядел Арнольд Шварценеггер в молодости и как выглядит сейчас. Фото © Kinopoisk, © Wikipedia / Governo do Estado de São Paulo

Арнольд Шварценеггер — выдающийся спортсмен, который стал чемпионом Европы и мира по культуризму, а также пять раз завоёвывал титул «Мистер Вселенная» и семь раз — «Мистер Олимпия». Он прославился как всемирно известный киноактёр и занимал важные административные посты, в том числе был главой Совета по делам физкультуры и спорта США при президенте Буше.

Кроме того, Арнольд Шварценеггер — успешный бизнесмен с состоянием, превышающим сто миллионов долларов. Он счастливый муж и отец: женился на тележурналистке Марии Шрайвер, племяннице Джона Кеннеди, и у них две дочери, рождённые в 1989-м и 1991 году. Портрет Шварценеггера ярко иллюстрирует, как упорство, сила воли и трудолюбие содействовали его блестящей карьере в стране возможностей, где достижения каждого человека зависят от его стараний и стремлений.

Джеки Чан, 70 лет

Как выглядел Джеки Чан в молодости и как выглядит сейчас. Фото © kino-teatr, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jackiechan

Джеки Чан — выдающийся актёр и режиссёр, известный своими ролями более чем в полусотне фильмов. В его фильмографии значатся такие знаменитые ленты, как «Полицейская история» и «Доспехи бога», каждую из которых он снимал в нескольких частях. Также к его работам относятся «Разборки в Бронксе», «Проект А», «Остров огня» и «Городской охотник».

Чан прославился не только как мастер боевых искусств, но и как талантливый режиссёр, ставивший дюжину картин. Он смог пробиться в Голливуд, где традиционно не так просто завоевать признание иностранным артистам. Джеки Чан стал символом успеха и смелости, уверенно представляя своё искусство и атрибутируя крик «киа-я-я!» как знак своего процветания в мире кино.

Халк Хоган, 71 год

Как выглядел Халк Хоган в молодости и как выглядит сейчас. Фото © kino-teatr, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hulkhogan

Американский киноактёр и звезда рестлинга Терри Джин Боллеа, известный под псевдонимом Халк Хоган, родился 11 августа 1953 года в Огасте (штат Джорджия). Вырос в семье строителя и учительницы танцев, с детства увлекался бейсболом и борьбой. После окончания школы Хоган играл в рок-группе, а затем учился в университете Южной Флориды, но вскоре бросил учёбу ради занятий спортом.

В 1976 году он познакомился с тренером Хиро Мацудой, который сыграл ключевую роль в его становлении как профессионального спортсмена. Благодаря своему невероятному успеху в рестлинге Хоган привлёк внимание кинематографистов и получил предложения сниматься в фильмах, что привело к его известности не только на ринге, но и на больших экранах. Дебютировал в кино в 1982 году в фильме «Рокки-3». Также снимался в популярных фильмах: «Без правил» (1989), «Мистер нянь» (1993), «Гром в раю» и «Силач Санта-Клаус» (1996).

Дольф Лундгрен, 66 лет

Как выглядел Дольф Лундгрен в молодости и как выглядит сейчас. Фото © kino-teatr, © Wikipedia / Toglenn

Ханс Лундгрен, сын учёных-инженеров, с детства у него было множество заболеваний, что делало его слабым мальчиком. Несмотря на это, он успешно учился и планировал стать инженером-химиком, как и его отец. Перемены в жизни произошли, когда Дольф случайно наткнулся на книгу о карате, которая заинтересовала его. Записавшись в школу боевых искусств, он сначала использовал занятия, чтобы выплеснуть накопленную злость из-за насмешек одноклассников. Придумав себе псевдоним Дольф, мальчик постепенно стал углубляться в изучение боевого искусства. Его упорство и труд привели к значительным достижениям: он получил чёрный пояс в четырнадцатилетнем возрасте и в семнадцать лет выиграл чемпионат Швеции. Вскоре после этого он завоевал титул чемпиона Европы, что стало кульминацией его спортивного пути и открыло новые горизонты в его жизни.

Переехав в Нью-Йорк, Дольф пошёл на актёрские курсы и полностью погрузился в учёбу, что привело к тому, что он оставил участие в соревнованиях. Тем не менее парень не прекращал тренировки, стараясь поддерживать свою физическую форму. В 1985 году Лундгрен стал известен благодаря роли русского боксёра Ивана Драго в фильме «Рокки-4». Этот успех открыл перед ним двери киноиндустрии, и за ним последовали многие другие запоминающиеся роли. Однако его фильмография не отличалась большим разнообразием. Вместо того чтобы развиваться как актёр, Лундгрен сосредоточился на создании образа героя-одиночки, который только увеличивал количество своих подвигов на экране.

Стивен Сигал, 72 года

Как выглядел Стивен Сигал в молодости и как выглядит сейчас. Фото © Kinopoisk

Стивен Сигал начал заниматься восточными единоборствами в возрасте семи лет, обучаясь айкидо у соседа-японца. После окончания школы и нескольких лет обучения в Фуллертонском колледже он в 1971 году отправился в Японию, чтобы углубить свои знания айкидо и изучить буддизм. В 1975 году стал первым американцем, открывшим додзё в Японии. В 1982 году, работая в Киото, Сигал попал в киноиндустрию, когда его пригласил мастер по японскому фехтованию Оноха Итторо для съёмок фильма «Вызов» в качестве эксперта. Вернувшись в США, он основал школу восточных единоборств в Лос-Анджелесе, где обучались известные личности, включая Шона Коннери. Один из его учеников, Майкл Овитц, директор голливудского агентства, вдохновился мастерством Стивена Сигала и предложил ему пройти «прослушивание» для фильма. Это стало началом его карьеры в кино, когда он дебютировал в фильме «Над законом».

Брюс Уиллис, 69 лет

Как выглядел Брюс Уиллис в молодости и как выглядит сейчас. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brucewillissbw

Уиллис начал свою карьеру, играя в небольших театрах и получая эпизодические роли на телевидении, пока не стал известен благодаря роли частного детектива в сериале «Детективное агентство «Лунный свет» (1985–1989). С выходом фильма «Крепкий орешек» (1988), где он исполнил роль полицейского Джона Макклейна, Уиллис приобрёл всемирную славу. Он продолжил играть этого персонажа в четырёх сиквелах, что сформировало за ним имидж простого героя (часто полицейского или частного сыщика) различных боевиков и детективов, включая фильмы «Последний бойскаут» и «Гудзонский ястреб». В 1994 году он сыграл заметную роль боксёра в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино, что принесло ему признание и номинации на премии. Конец 1990-х стал для Уиллиса временем успеха в фантастических блокбастерах, таких как «Пятый элемент» и «Армагеддон», где он исполнил роли спасителей мира.

Сейчас у знаменитого актёра и кумира из боевиков 90-х лобно-височная деменция, мужчина постепенно забывает, кто он. За этим особенно грустно наблюдать поклонникам, ведь они помнят Брюса Уиллиса не как беспомощного старика, а как героя.

Чак Норрис, 84 года

Как выглядел Чак Норрис в молодости и как выглядит сейчас. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Chucknorris

Карьеру в кинематографе Чак Норрис начал благодаря актёру Стиву Маккуину, которому он преподавал карате. Его первая значимая роль была в фильме «Путь дракона» с Брюсом Ли. После этого Норрис получил лишь одно предложение на участие в кино — это была роль злодея во второсортном гонконгском боевике «Резня в Сан-Франциско», который вышел в США только в 1981 году. В 1977 году он сыграл в боевике «Вызов!», после чего стал звездой компании Cannon Pictures. В 1980-х Норрис тренировался вместе с Жан-Клодом Ван Даммом и помог ему найти работу в США. Сначала Ван Дамм работал в баре Норриса в городе Ньюпорт-Бич, а затем Норрис подтолкнул его к получению эпизодической роли в своём фильме «Без вести пропавшие». Чак Норрис стал создателем большого количества телевизионных шоу. Помимо того, он издаёт свой журнал, написал семь книг.

Мел Гибсон, 68 лет

Как выглядел Мел Гибсон в молодости и как выглядит сейчас. Фото © Kinopoisk, © TACC / ZUMAPRESS.com

Мел Гибсон — австралийский и американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер, удостоенный двух премий «Оскар» и «Золотого глобуса» за фильм «Храброе сердце» (1996). В 2017 году он вновь был номинирован на эти же премии за работу над военной драмой «По соображениям совести». Гибсон стал известен благодаря роли полицейского Макса в фантастическом триллере «Безумный Макс» (1979), что стало началом его международной карьеры. После этого он сыграл в фильме «Тим» (1979), что принесло ему премию Австралийского института кино и укрепило репутацию актёра. В начале 80-х Гибсон достиг звёздного статуса в Америке, снявшись в таких фильмах, как «Год опасной жизни» (1983), «Река» (1984), «Щедрость» (1984), «Миссис Соффел» (1984), а также в продолжениях «Безумного Макса» — «Воин дальних дорог» (1982) и «Безумный Макс: Под куполом грома» (1985), что окончательно закрепило за ним амплуа «вечного» полицейского.

Курт Рассел, 73 года

Как выглядел Курт Рассел в молодости и как выглядит сейчас. Фото © Kinopoisk