Не верит в случившееся: Life.ru узнал о состоянии пережившего подрыв совладельца «Гадкого койота»
Пострадавшему при подрыве машины в Москве бизнесмену вставили спицы в руку
Пострадавшему в результате взрыва СВУ на капоте машины бизнесмен Виктору М. вставили спицы в руку для срастания кости. Он и его сын сейчас в стабильном состоянии. Виктор в шоке и не верит, что его бизнес-партнёр Виталий мог совершить подрыв.
По данным SHOT, близкие 50-летнего Виталия Слободяника заявили, что с Виктором они сотрудничают 19 лет. Виталий, утверждают знакомые, единственный в окружении предпринимателя, у кого такое большое количество оружия. Мужчина увлекается спортивной стрельбой, а всё оружие, по словам родственников, приобретено на законных основаниях и разрешено к использованию на территории России.
Друзья Слободяника заявили, что у Виталия и Виктора были хорошие отношения между собой, всё происходящее вызывает большое недоумение. По их словам, Виталий помогает СВО, возит гуманитарную помощь.
Напомним, что 15 октября СВУ, лежавшее в пакете на капоте внедорожника TANK, сдетонировало на Профсоюзной улице в Москве. Владельцем авто оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец баров «Гадкий Койот». Сразу после взрыва истекающий кровью хозяин внедорожника спасал раненого сына. Также среди пострадавших сосед, который находился в момент инцидента рядом с машиной. Утверждается, что подозреваемый в покушении владел своим арсеналом легально, так как занимался стрельбой.