Не верит в случившееся: Life.ru узнал о состоянии пережившего подрыв совладельца «Гадкого койота»

Пострадавшему в результате взрыва СВУ на капоте машины бизнесмен Виктору М. вставили спицы в руку для срастания кости. Он и его сын сейчас в стабильном состоянии. Виктор в шоке и не верит, что его бизнес-партнёр Виталий мог совершить подрыв.

По данным SHOT, близкие 50-летнего Виталия Слободяника заявили, что с Виктором они сотрудничают 19 лет. Виталий, утверждают знакомые, единственный в окружении предпринимателя, у кого такое большое количество оружия. Мужчина увлекается спортивной стрельбой, а всё оружие, по словам родственников, приобретено на законных основаниях и разрешено к использованию на территории России.