Массовое переселение людей из Европы и США в Россию набирает обороты. Иностранцы вынуждены бежать из родных стран, где им буквально навязывают определённые нормы жизни: однополые браки, гонения православных христиан и демонизацию РФ. Об этом также рассказал Аарон Ханиш (после крещения Серафим), который родился и вырос в Техасе. В 2015 году он купил билет в Москву, прихватив с собой кошку и инструменты, чуть позже познакомился с будущей женой в церкви, а в 2023-м получил российское гражданство.

«Моя жизнь в Штатах до 2001 года, до перехода в православие, была сплошной неудачей. Я шесть раз поступал в разные университеты, и шесть раз меня отчисляли. Учился до 33 лет — вечный студент… Сильно выпивал, пришлось вступить в общество «Анонимных алкоголиков». Пил, потому что мне все было неинтересно», — поделился мужчина в беседе с kp.ru.

В первый раз он пришёл на православную службу в храм в Нью-Джерси сразу после теракта 11 сентября 2001 года. В основном прихожанами там были палестинские и ливанские арабы-христиане. По словам Аарона, люди несколько недель дрожали от страха из-за угроз американцев, которые считали всех арабов исламистами и террористами. Такая же сильная агрессия сейчас направлена в сторону России.

«То, что сейчас в США говорят про Украину — это вообще ужас. Людям просто ничего не рассказывают о гонениях на каноническую церковь, о выселении монахов из Лавры в Киеве. Вот они и думают, что виновата Россия…» — отметил Ханиш.

Он выразил надежду, что Россия всё-таки победит в СВО. Он уверен, что борьба ведётся не с украинцами, а с НАТО. Аарон считает, что в случае неудачи американцы в первую очередь уничтожат РПЦ.