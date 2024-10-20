«В США полная деградация»: Американец объяснил эмиграцию в Россию с инструментами и кошкой
Американец Аарон Ханиш: Запад хочет уничтожить РПЦ из-за её влияния на весь мир
Переехавший в Россию американец Аарон Ханиш (Серафим). Фото © kp.ru
Массовое переселение людей из Европы и США в Россию набирает обороты. Иностранцы вынуждены бежать из родных стран, где им буквально навязывают определённые нормы жизни: однополые браки, гонения православных христиан и демонизацию РФ. Об этом также рассказал Аарон Ханиш (после крещения Серафим), который родился и вырос в Техасе. В 2015 году он купил билет в Москву, прихватив с собой кошку и инструменты, чуть позже познакомился с будущей женой в церкви, а в 2023-м получил российское гражданство.
«Моя жизнь в Штатах до 2001 года, до перехода в православие, была сплошной неудачей. Я шесть раз поступал в разные университеты, и шесть раз меня отчисляли. Учился до 33 лет — вечный студент… Сильно выпивал, пришлось вступить в общество «Анонимных алкоголиков». Пил, потому что мне все было неинтересно», — поделился мужчина в беседе с kp.ru.
В первый раз он пришёл на православную службу в храм в Нью-Джерси сразу после теракта 11 сентября 2001 года. В основном прихожанами там были палестинские и ливанские арабы-христиане. По словам Аарона, люди несколько недель дрожали от страха из-за угроз американцев, которые считали всех арабов исламистами и террористами. Такая же сильная агрессия сейчас направлена в сторону России.
«То, что сейчас в США говорят про Украину — это вообще ужас. Людям просто ничего не рассказывают о гонениях на каноническую церковь, о выселении монахов из Лавры в Киеве. Вот они и думают, что виновата Россия…» — отметил Ханиш.
Он выразил надежду, что Россия всё-таки победит в СВО. Он уверен, что борьба ведётся не с украинцами, а с НАТО. Аарон считает, что в случае неудачи американцы в первую очередь уничтожат РПЦ.
«Если не сдюжим, то антихристианские силы исполнят свою мечту — растащат Россию на куски. И в первую очередь уничтожат РПЦ — поскольку это последняя церковь, чей голос слышен в мировых делах. Все остальные церкви в мире — геополитические нули. Поэтому само её существование так бесит Запад», — поделился мнением собеседник издания.
Доподлинно неясно, зачем нужно было запрещать каноническую церковь, раскалывая всё украинское общество таким образом надвое, но, так или иначе, закон о запрете УПЦ был подписан Владимиром Зеленским 24 августа. Кажется, в мировом сообществе не было стран, которые не осудили такое решение, что подчеркнул недавно Дмитрий Песков. Вступился даже Папа римский, а заядлый сторонник всего украинского Александр Усик в открытую заявил, что никогда не перестанет ходить в церковь, в которой был крещён.